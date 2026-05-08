Thời sự

Hàng trăm cò nhạn quý hiếm bất ngờ phủ kín cánh đồng ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Đàn cò nhạn quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam thường xuất hiện vào sáng sớm và chiều muộn tại các cánh đồng ở xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị

Ngày 8-5, UBND xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị cho biết những ngày gần đây, hàng trăm cá thể cò nhạn quý hiếm bất ngờ xuất hiện tại nhiều cánh đồng trên địa bàn, thu hút sự quan tâm của người dân, góp phần tạo nên hệ sinh thái tự nhiên sinh động sau mùa thu hoạch lúa.

Theo ghi nhận của PV Báo Người Lao Động, đàn cò thường xuất hiện vào sáng sớm và chiều muộn tại các khu vực ruộng lúa, đầm lầy. Khi thì cả đàn sà xuống ruộng tìm thức ăn, lúc lại chao liệng thành từng tốp lớn trên bầu trời, thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là loài cò nhạn, còn được người dân gọi là cò ốc, có tên khoa học Anastomus oscitans. Đây là loài chim nước thường sinh sống ở các vùng đất ngập nước và có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.

Cảnh tượng hiếm gặp khi đàn cò nhạn hàng trăm con xuất hiện ở Quảng Trị

Thức ăn chủ yếu của loài cò này là ốc bươu vàng, châu chấu, giun và nhiều loại côn trùng trên đồng ruộng. Những diện tích lúa vừa thu hoạch, còn nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào được cho là nguyên nhân thu hút đàn cò tìm về kiếm ăn.

Theo người dân địa phương, vào chiều tối, đàn cò thường bay về trú ngụ tại các khu vực rừng tràm quanh cánh đồng.

Trước sự xuất hiện của loài chim quý hiếm này, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắt, bẫy bắt hay xua đuổi đàn cò; đồng thời chung tay gìn giữ môi trường sinh thái tự nhiên nhằm tạo điều kiện để chúng tiếp tục về sinh sống, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

Hàng trăm cá thể cò nhạn quý hiếm xuất hiện trên các cánh đồng ở xã Nam Gianh những ngày qua

Đàn cò nhạn sà xuống ruộng sau mùa gặt để tìm kiếm thức ăn tự nhiên như ốc bươu vàng, côn trùng và giun

Từng đàn cò nhạn chao liệng trên bầu trời tạo nên khung cảnh sinh động giữa vùng quê Quảng Trị

Những diện tích ruộng vừa thu hoạch với nguồn thức ăn dồi dào đã thu hút đàn cò nhạn tìm về kiếm ăn

Cò nhạn, còn gọi là cò ốc, là loài chim nước có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.

