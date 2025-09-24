HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Lan tỏa yêu thương từ chương trình hiến máu “Trái tim nhân ái”

Tin - ảnh: Khánh An

(NLĐO) - Mỗi giọt máu được trao đi là một món quà vô giá, mang lại niềm tin, hy vọng và sự sống cho những bệnh nhân đang chờ đợi.

Hơn 520 đoàn viên - lao động đến từ 22 Công đoàn cơ sở đã tham dự Chương trình hiến máu nhân đạo "Trái tim nhân ái" lần thứ 17 do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (SAMCO) phối hợp tổ chức sáng 24-9.

Lan tỏa yêu thương từ chương trình hiến máu nhân đạo “Trái tim nhân ái” - Ảnh 1.

Lãnh đạo SAMCO trao thư khen cho các đơn vị đóng góp cho chương trình

Đây là hoạt động thường niên, đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần "Đồng hành và chia sẻ" của tập thể người lao động SAMCO suốt hơn 16 năm qua.

Lan tỏa yêu thương từ chương trình hiến máu nhân đạo “Trái tim nhân ái” - Ảnh 2.

Đoàn viên - lao động làm thủ tục hiến máu

 "Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ cứu giúp những người đang cần máu, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và văn hóa nhân văn của doanh nghiệp. Tinh thần đó đã được lan tỏa mạnh mẽ trong tập thể cán bộ, CNVC-LĐ SAMCO, góp phần đưa chương trình trở thành nơi sẻ chia, đoàn kết và trao gửi yêu thương. Tôi tin rằng, "Trái tim nhân ái" lần thứ 17 sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt máu trong cấp cứu và điều trị, đồng thời để lại một dấu ấn đẹp trong lòng mỗi chúng ta" – ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Công đoàn SAMCO chia sẻ.

Lan tỏa yêu thương từ chương trình hiến máu nhân đạo “Trái tim nhân ái” - Ảnh 3.

Hiến máu cứu người là nghĩa cử đẹp, thể hiện trách nhiệm xã hội của người lao động

Ra đời từ năm 2009, đến nay, qua 17 lần tổ chức liên tục, chương trình đã ghi nhận 9.260 lượt hiến máu, riêng năm 2025 có hơn 520 người đăng ký tham gia.


công đoàn cơ sở giao thông vận tải văn hóa truyền thống người lao động trách nhiệm xã hội
