Hàng trăm người khắp cả nước bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

Ngày 13-2, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn giả mạo chủ vườn cây cảnh để bán cây bonsai giá rẻ, lừa khách đặt cọc rồi chiếm đoạt tiền.

Trương Thanh Tưởng đã đăng thông tin gian dối bán cây bonsai lên mạng xã hội, lừa đảo hàng trăm người chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận đơn tố giác của người dân về việc bị lừa khi mua cây cảnh (cây bonsai) qua Facebook, Zalo.

Đối tượng tạo lập các tài khoản mạng xã hội có nhiều lượt theo dõi, đăng tải hình ảnh vườn cây đẹp, giá rẻ để tạo lòng tin. Khi có khách liên hệ, chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng lừa đảo là Trương Thanh Tưởng (SN 1985, ngụ thôn 1, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai). Bước đầu làm rõ, đối tượng đã lừa đảo hàng trăm người dân trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.