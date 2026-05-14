Thời sự Chính trị

Hàng trăm người Việt bị bắt tại Indonesia, Campuchia

Dương Ngọc

(NLĐO)- Bộ Ngoại giao thông tin về vụ việc người Việt Nam bị bắt tại Indonesia do liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 14-5, trả lời câu hỏi của phóng viên về các vụ việc liên quan đến công dân Việt Nam ở nước ngoài gần đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

Hàng trăm người Việt bị bắt tại Indonesia, Campuchia - Ảnh 1.

Người nước ngoài bị nghi liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến bị bắt giữ tại Jakarta hôm 10-5. Ảnh: Anadolu.

Liên quan đến vụ việc người Việt Nam bị bắt tại Indonesia do liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia liên hệ với các cơ quan chức năng liên quan để xác minh thông tin, nhân thân và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Trước đó, chính quyền và cảnh sát Indonesia đã triệt phá một đường dây lừa đảo và đánh bạc trực tuyến, bắt giữ 125 công dân Việt Nam tại Batam và 228 công dân Việt Nam tại Jakarta.

Liên quan đến vụ việc người Việt Nam bị bắt tại Campuchia, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, đề nghị phía Campuchia đảm bảo an ninh, an toàn và các điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại sớm hoàn tất các thủ tục xác minh nhân thân ban đầu, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết sớm đưa công dân về nước an toàn, thuận lợi.

Từ ngày 1-4-2026 đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đang phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng trong nước để tiếp nhận gần 200 công dân Việt Nam qua các cửa khẩu.

"Như chúng tôi đã nhiều lần khuyến cáo, công dân Việt Nam cần cảnh giác trước những thông tin, lời mời tuyển dụng trên không gian mạng để ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao". Những lời mời gọi không yêu cầu về bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng ký kết, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động… tiềm ẩn nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người. Công dân cần tìm hiểu, kiểm chứng kỹ thông tin về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm dự kiến làm việc, người giới thiệu, chế độ bảo hiểm và quyền lợi… trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc"- Người phát ngôn nhấn mạnh.

Sẵn sàng phương án sơ tán công dân Việt Nam tại Trung Đông khi cần thiết

(NLĐO)- Hiện có khoảng hơn 12.000 công dân Việt Nam tại Trung Đông. Cho đến nay, tình hình công dân cơ bản ổn định.

Việt Nam hành động nhanh sau vụ bắt giữ công dân tại Campuchia liên quan lừa đảo

(NLĐO)- 33 công dân Việt sắp được đưa về nước sau vụ triệt phá đường dây lừa đảo ở Campuchia.

Việt Nam lên tiếng về Báo cáo đặc biệt 301 năm 2026 của Mỹ về sở hữu trí tuệ

(NLĐO)- Đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

