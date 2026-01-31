Hàng trăm thiếu nhi vui đón Tết sớm

Chiều 31-1, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, LĐLĐ TPHCM tổ chức Chương trình "Tết cho em" năm 2026 nhằm tiếp tục chăm lo cho con đoàn viên - lao động nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Thiếu nhi vui chơi tại Chương trình "Tết cho em"

LĐLĐ TPHCM cho biết từ năm 2022, với mong muốn mang niềm vui cho các cháu thiếu nhi là con đoàn viên Công đoàn, người lao động, LĐLĐ TPHCM đã phối hợp với Báo Người Lao Động, cùng sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ đồng hành, tổ chức Chương trình "Tết cho em" lần thứ nhất.

Sau 4 năm thực hiện, chương trình trở thành hoạt động thường xuyên, điểm tựa tinh thần cho thiếu nhi vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, qua đó đã chăm lo cho 1.791 cháu, với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - cùng lãnh đạo LĐLĐ TPHCM trao quà cho thiếu nhi

Tiếp nối thành công ấy, dịp Tết Nguyên đán 2026, Chương trình "Tết cho em" tiếp tục chăm lo cho 900 cháu là con đoàn viên - lao động với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng từ nguồn vận động.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, trao quà cho thiếu nhi

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã chăm lo cho 400 cháu đang học tập tại địa bàn TPHCM trước đây. 500 cháu còn lại sẽ được các tổ công tác quản lý địa bàn - LĐLĐ TPHCM tổ chức trao tặng quà .

Thiếu nhi vui mừng khi nhận quà Tết tại chương trình

Đến dự chương trình, mỗi cháu còn nhận được 1 phần quà trị giá 200.000 đồng do Ngân hàng Thương mại CP Phát triển TPHCM (HD Bank) hỗ trợ.

Các cháu cùng gia đình còn được tham quan, vui chơi tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, được tặng phiếu ẩm thực để thưởng thức các món ăn tại phố ẩm thực; được chụp ảnh lưu niệm…