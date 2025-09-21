Hàng triệu chủ xe bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông

Từ ngày 1-10-2025, theo quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mọi phương tiện khi lưu thông qua các trạm thu phí không dừng (ETC) trên toàn quốc bắt buộc phải sử dụng tài khoản giao thông - loại tài khoản định danh có liên kết với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt là ví điện tử hoặc thẻ VISA. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí ETC.

Chủ xe bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước 1-10-2025 nếu muốn qua trạm thu phí không dừng. Ảnh: Văn Duẩn

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa đến hạn chót chuyển đổi sang tài khoản giao thông, nhưng vẫn còn một nửa số ô tô chưa thực hiện, đối mặt nguy cơ không qua được trạm thu phí không dừng.

Theo thống kê từ các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng là VETC và ePass, đến thời điểm hiện nay mới chỉ có khoảng 50% trong tổng số 6,8 triệu xe ô tô trong cả nước chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán. Như vậy, vẫn còn khoảng hơn 3 triệu phương tiện chưa thực hiện chuyển đổi trong khi mốc thời gian 1-10-2025 đang đến rất gần.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có ba phương thức thanh toán đã đáp ứng được yêu cầu này gồm: Viettel Money, Thẻ tín dụng quốc tế (Visa/MasterCard/JCB/Amex) và ví VETC. Việc ePass lựa chọn kết nối trước với hai phương thức đạt chuẩn (Viettel Money và Thẻ tín dụng quốc tế) nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và đúng chuẩn.

Một lưu ý quan trọng, dù người dùng có thể liên kết tài khoản ngân hàng với phương thức thanh toán, việc này không đồng nghĩa với việc hệ thống sẽ tự động trừ tiền từ tài khoản ngân hàng mỗi lần xe di chuyển. Hiện nay, cả Viettel Money lẫn ví điện tử VETC đều yêu cầu người dùng chủ động nạp tiền từ ngân hàng vào tài khoản thanh toán đã liên kết để đảm bảo có đủ số dư khi giao dịch phát sinh.

Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản thu phí sang giao thông trên Viettel Money và ví điện tử VETC

Chủ phương tiện phải bảo đảm đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông khi thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ trên đường cao tốc thì phương tiện không được đi qua trạm thu phí đường bộ trên đường cao tốc.

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ thì phương tiện phải sử dụng làn thu phí hỗn hợp tại trạm thu phí đường bộ trên quốc lộ.

Hướng dẫn chuyển đổi sang tài khoản giao thông trên App VETC

Hướng dẫn kết nối phương tiện thanh toán trên VETC

Hiện nay, VETC đã kết nối trực tiếp với 12 ngân hàng lớn, gồm: BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank, MB, Techcombank, TPBank, Sacombank, ACB, Nam A Bank, VietABank và SHB. Đồng thời, 32 ngân hàng nội địa khác cũng có thể kết nối nạp tiền vào ví VETC thông qua thẻ ATM thanh toán.

Hướng dẫn liên kết tài khoản ePass với Viettel Money từ App ePass

Liên kết tài khoản Epass với Viettel Money từ App Viettel Money

Liên kết tài khoản Epass với thẻ Visa từ App Epass

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc chuyển tài khoản giúp chủ phương tiện sử dụng đa dạng hơn các dịch vụ. Không chỉ dùng thanh toán phí đường bộ, thời gian tới hệ thống thu phí điện tử không dừng sẽ được mở rộng dùng cho nhiều dịch vụ, tài khoản giao thông sẽ được dùng thanh toán các dịch vụ khác như bãi đỗ xe, thanh toán phí đăng kiểm, thanh toán mua xăng dầu, xạc xe điện.

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ thu phí đã có phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (ePass có ví Viettel Monney, MoMo, Visa...; VETC có ví VETC). Quy trình chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông chỉ mất khoảng 5 - 10 phút trên ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tuyên truyền cho chủ phương tiện bằng các hình thức như trên phương tiện thông tin đại chúng, nhắn tin cho chủ phương tiện biết và thực hiện quy định. Cùng đó, chỉ đạo các nhà cung cấp tạo thuận lợi nhất, nhanh chóng nhất cho chủ phương tiện khi chuyển đổi tài khoản.