Hàng triệu chủ xe bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hàng triệu chủ xe bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chủ xe ô tô bắt buộc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước ngày 1-10-2025 nếu muốn đi trên cao tốc thu phí không dừng

Từ ngày 1-10-2025, theo quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mọi phương tiện khi lưu thông qua các trạm thu phí không dừng (ETC) trên toàn quốc bắt buộc phải sử dụng tài khoản giao thông - loại tài khoản định danh có liên kết với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt là ví điện tử hoặc thẻ VISA. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí ETC.

Hàng triệu chủ xe bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông- Ảnh 1.

Chủ xe bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước 1-10-2025 nếu muốn qua trạm thu phí không dừng. Ảnh: Văn Duẩn

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa đến hạn chót chuyển đổi sang tài khoản giao thông, nhưng vẫn còn một nửa số ô tô chưa thực hiện, đối mặt nguy cơ không qua được trạm thu phí không dừng.

Theo thống kê từ các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng là VETC và ePass, đến thời điểm hiện nay mới chỉ có khoảng 50% trong tổng số 6,8 triệu xe ô tô trong cả nước chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán. Như vậy, vẫn còn khoảng hơn 3 triệu phương tiện chưa thực hiện chuyển đổi trong khi mốc thời gian 1-10-2025 đang đến rất gần.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có ba phương thức thanh toán đã đáp ứng được yêu cầu này gồm: Viettel Money, Thẻ tín dụng quốc tế (Visa/MasterCard/JCB/Amex) và ví VETC. Việc ePass lựa chọn kết nối trước với hai phương thức đạt chuẩn (Viettel Money và Thẻ tín dụng quốc tế) nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn và đúng chuẩn.

Một lưu ý quan trọng, dù người dùng có thể liên kết tài khoản ngân hàng với phương thức thanh toán, việc này không đồng nghĩa với việc hệ thống sẽ tự động trừ tiền từ tài khoản ngân hàng mỗi lần xe di chuyển. Hiện nay, cả Viettel Money lẫn ví điện tử VETC đều yêu cầu người dùng chủ động nạp tiền từ ngân hàng vào tài khoản thanh toán đã liên kết để đảm bảo có đủ số dư khi giao dịch phát sinh.

Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản thu phí sang giao thông trên Viettel Money và ví điện tử VETC

Chủ phương tiện phải bảo đảm đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông khi thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ trên đường cao tốc thì phương tiện không được đi qua trạm thu phí đường bộ trên đường cao tốc.

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ thì phương tiện phải sử dụng làn thu phí hỗn hợp tại trạm thu phí đường bộ trên quốc lộ.

Hàng triệu chủ xe bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông- Ảnh 2.

Hướng dẫn chuyển đổi sang tài khoản giao thông trên App VETC

Hàng triệu chủ xe bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông- Ảnh 3.

Hướng dẫn kết nối phương tiện thanh toán trên VETC

Hiện nay, VETC đã kết nối trực tiếp với 12 ngân hàng lớn, gồm: BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank, MB, Techcombank, TPBank, Sacombank, ACB, Nam A Bank, VietABank và SHB. Đồng thời, 32 ngân hàng nội địa khác cũng có thể kết nối nạp tiền vào ví VETC thông qua thẻ ATM thanh toán.

Hàng triệu chủ xe bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông- Ảnh 4.

Hướng dẫn liên kết tài khoản ePass với Viettel Money từ App ePass

Hàng triệu chủ xe bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông- Ảnh 5.

Liên kết tài khoản Epass với Viettel Money từ App Viettel Money

Hàng triệu chủ xe bắt buộc phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông- Ảnh 6.

Liên kết tài khoản Epass với thẻ Visa từ App Epass

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc chuyển tài khoản giúp chủ phương tiện sử dụng đa dạng hơn các dịch vụ. Không chỉ dùng thanh toán phí đường bộ, thời gian tới hệ thống thu phí điện tử không dừng sẽ được mở rộng dùng cho nhiều dịch vụ, tài khoản giao thông sẽ được dùng thanh toán các dịch vụ khác như bãi đỗ xe, thanh toán phí đăng kiểm, thanh toán mua xăng dầu, xạc xe điện.

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ thu phí đã có phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (ePass có ví Viettel Monney, MoMo, Visa...; VETC có ví VETC). Quy trình chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông chỉ mất khoảng 5 - 10 phút trên ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tuyên truyền cho chủ phương tiện bằng các hình thức như trên phương tiện thông tin đại chúng, nhắn tin cho chủ phương tiện biết và thực hiện quy định. Cùng đó, chỉ đạo các nhà cung cấp tạo thuận lợi nhất, nhanh chóng nhất cho chủ phương tiện khi chuyển đổi tài khoản.

Tin liên quan

Vì sao từ 1-10, lái xe cần có tài khoản giao thông để qua trạm thu phí?

Vì sao từ 1-10, lái xe cần có tài khoản giao thông để qua trạm thu phí?

(NLĐO) – Kể từ 1-10-2025, nếu không có tài khoản giao thông, chủ phương tiện ô tô sẽ không được được đi qua trạm thu phí không dừng (ETC).

Hơn 4 triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí kể từ 1-10, nếu không có tài khoản giao thông

(NLĐO) - Kể từ 1-10-2025, nếu không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hơn 4 triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí điện tử không dừng.

Gấp rút chuyển đổi tài khoản giao thông

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến hạn chót chuyển sang tài khoản giao thông nhưng mới có khoảng 30% chủ phương tiện chuyển đổi

tài khoản giao thông Vì sao từ 1-10, lái xe cần có tài khoản giao thông nạp tiền tài khoản giao thông tài khoản giao thông là gì hướng dẫn liên kết tài khoản giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo