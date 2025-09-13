HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hành trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) - Đối tượng gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk có 2 tiền án, mâu thuẫn kéo dài và thường xuyên đánh vợ chưa cưới

Trưa 13-9, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang lấy lời khai của Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) - nghi phạm sát hại 3 người, đâm 1 người trọng thương trong một gia đình.

Thường xuyên mâu thuẫn, đánh nhau

Người dân tại Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ thảm án.

Hành trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk- Ảnh 1.

Người dân địa phương bàng hoàng trước vụ thảm án

Một người hàng xóm kể lại Thuận và chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, Thành Nhất) chung sống với nhau như vợ chồng nhiều năm qua và đã có với nhau 1 con gái 3 tuổi. Hai người đã làm đám hỏi, ra mắt bên phía nhà chồng.

Thuận không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên trộm cắp vặt. Thời gian gần đây, giữa thuận và gia đình chị H. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Thuận không còn sống chung.

"Lâu lâu, Thuận lại về nhà chị H. rồi 2 người lớn tiếng, đánh nhau" – người này nói.

Hành trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk- Ảnh 2.

Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án

Cũng theo hàng xóm của chị H., Thuận đi đâu cũng thường mang theo 1 con dao bên người nên chị H. có đề phòng. Chị H. dặn người phụ nữ bán tạp hóa ở đầu đường (hầu như lần nào tới nhà chị H., Thuận cũng vào mua thuốc, nước) rằng khi nào Thuận tới thì báo cho chị.

"Khoảng 1 giờ kém, tôi nghe tiếng la hét và tiếng chó sủa từ nhà chị H. Ban đầu tôi nghĩ họ lại cãi vã, đánh nhau như những lần trước nhưng sau đó mới biết xảy ra sự việc đau lòng" – người hàng xóm này nói.

Hành trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk- Ảnh 3.

Thi thể nạn nhân được đưa lên Bệnh vùng Đa khoa vùng Tây Nguyên để khám nghiệm tử thi

Còn em T.C.K. (SN 2013, hàng xóm của chị H.) cho biết nửa đêm, em nghe tiếng kêu cứu của bạn Trần Tấn P. (SN 2012, con chị H.) ở phía sau nhà. Lúc này, em K. chạy ra mở cửa, đưa bạn vào nhà trong tình trạng bị thương rất nặng, người bê bết máu.

Cũng theo em K, khi vừa đưa được P. vào nhà, ông Thuận đã lao đến đập cửa nhưng em đã kịp thời chốt chặn, kiên quyết không mở, dù bị đe dọa.

"Đến khoảng 2 giờ sáng, khi nhìn thấy có công an phía ngoài, em đã mở cửa ra kêu cứu và nhờ công an đưa P. đi cấp cứu" - em K. bàng hoàng kể lại.

Hành trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk- Ảnh 4.

Em Trần Tuấn P. đã qua cơn nguy kịch

Được biết dù bị đâm nhiều nhát vào người nhưng em P. đã cố gắng trèo bức tường cao phía sau nhà để cầu cứu em K.

Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân P. nhập viện vào lúc 2 giờ 23 phút cùng ngày trong tình trạng đa vết thương ngực 2 bên, vết thương tay trái, cẳng chân trái, vết thương vai trái.... Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi cho bệnh nhân P. Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân hiện đã tạm ổn.

Cướp xe máy, ngụy trang trên đường tẩu thoát

Thông tin từ cơ quan công an cho biết khoảng 1 giờ cùng ngày, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy bắt, chốt chặn các hướng mà đối tượng có thể đi. Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Hành trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk- Ảnh 5.

Công an tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ điều tra, truy bắt nghi phạm

Quá trình truy bắt, xác minh, cơ quan công an nắm được thông tin, trên đường bỏ trốn, Thuận đã cướp xe máy của một người phụ nữ đi đường. Đồng thời, Thuận thay quần áo và di chuyển qua nhiều địa bàn để tránh bị lực lượng công an phát hiện.

Hành trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk- Ảnh 6.

Người dân và gia đình chuẩn bị tổ chức tang lễ cho các nạn nhân

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và lần theo các dấu vết, đến 8 giờ 31 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận tại phường Ea Kao. Lúc đó, Thuận đang lẩn trốn trong một đám sắn. Thời điểm này, trên người đối tượng có 2 con dao 1 lọ thuốc ngủ.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thuận khai nhận có một người con chung với chị H. Thời gian qua, Thuận ăn chơi lêu lổng nên gia đình chị H. lánh mặt, không cho gặp mặt con, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do đó, đối tượng đã ra tay sát hại gia đình chị H.

Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an, Thuận có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản.

Như đã thông tin, khoảng 1 giờ cùng ngày, Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Tại đây, Thuận dùng dao đâm loạn xạ vào các thành viên trong gia đình.

Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và H. không bị Thuận sát hại.

Thi thể các nạn nhân đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để khám nghiệm tử thi,  sau đó mới đưa về lại nhà tổ chức tang lễ.

CLIP: Hành trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk


Tin liên quan

Lời khai ban đầu của nghi phạm vụ thảm án tại Đắk Lắk

Lời khai ban đầu của nghi phạm vụ thảm án tại Đắk Lắk

(NLĐO) – Bước đầu nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn với gia đình vợ, không được cho ở chung nên đã ra tay sát hại 3 người, đâm 1 người trọng thương.

CLIP: Bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk

(NLĐO) – Cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Hung thủ ra tay tàn nhẫn, trừ con của mình

(NLĐO) – Sau khi sát hại 3 người trong một gia đình bạn gái, đâm bị thương 1 người khác, hung thủ bình tĩnh xử lý hiện trường...

thảm án tại Đắk Lắk mâu thuẫn kéo dài trộm cắp tài sản 3 người tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo