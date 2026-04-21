Hành động đẹp của nữ sinh lớp 8 ở Tây Ninh được nhiều người khen ngợi

Ngày 21-4, Công an phường Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết đã tổ chức biểu dương em Trần Thanh Ngọc, học sinh lớp 8/6, Trường THCS Thống Nhất vì đã có hành động trung thực, trả lại tài sản đánh rơi với giá trị lớn.

Công an phường Long An và em Trần Thanh Ngọc tiến hành bàn giao số tiền cho người đánh mất

Trước đó, trong lúc lưu thông trên đường, em Ngọc đã nhặt được một chiếc túi xách bị bỏ quên. Ngay sau khi kiểm tra và thấy bên trong có hơn 200 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng, Ngọc liền mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Long An để trình báo, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Long An đã nhanh chóng xác minh và bàn giao đầy đủ tài sản cho người đánh mất.

Nhận lại số tiền lớn tưởng chừng đã thất lạc, chủ nhân chiếc túi xách không khỏi xúc động và bày tỏ lòng biết ơn trước tấm lòng trung thực của nữ sinh lớp 8.

Đại diện Công an phường Long An ghi nhận và biểu dương tinh thần "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" của em Trần Thanh Ngọc.

"Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn là minh chứng sống động cho việc giáo dục nhân cách, đạo đức trong thế hệ trẻ. Hành động của em Ngọc như một luồng gió mát, lan tỏa thông điệp về sự trung thực và tử tế, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, giàu tình người giữa đời thường" - đại diện Công an phường Long An nhận xét.