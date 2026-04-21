Bạn đọc

Hành động đẹp của nữ sinh lớp 8 ở Tây Ninh được nhiều người khen ngợi

Hải Đường

(NLĐO) - Công an phường Long An, tỉnh Tây Ninh ghi nhận và biểu dương hành động đẹp của nữ sinh lớp 8.

Ngày 21-4, Công an phường Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết đã tổ chức biểu dương em Trần Thanh Ngọc, học sinh lớp 8/6, Trường THCS Thống Nhất vì đã có hành động trung thực, trả lại tài sản đánh rơi với giá trị lớn.

Hành động của nữ sinh lớp 8 ở Tây Ninh được nhiều người khen ngợi - Ảnh 1.

Hành động của nữ sinh lớp 8 ở Tây Ninh được nhiều người khen ngợi - Ảnh 2.

Công an phường Long An và em Trần Thanh Ngọc tiến hành bàn giao số tiền cho người đánh mất

Trước đó, trong lúc lưu thông trên đường, em Ngọc đã nhặt được một chiếc túi xách bị bỏ quên. Ngay sau khi kiểm tra và thấy bên trong có hơn 200 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng, Ngọc liền mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Long An để trình báo, nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Long An đã nhanh chóng xác minh và bàn giao đầy đủ tài sản cho người đánh mất.

Nhận lại số tiền lớn tưởng chừng đã thất lạc, chủ nhân chiếc túi xách không khỏi xúc động và bày tỏ lòng biết ơn trước tấm lòng trung thực của nữ sinh lớp 8.

Đại diện Công an phường Long An ghi nhận và biểu dương tinh thần "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" của em Trần Thanh Ngọc.

"Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn là minh chứng sống động cho việc giáo dục nhân cách, đạo đức trong thế hệ trẻ. Hành động của em Ngọc như một luồng gió mát, lan tỏa thông điệp về sự trung thực và tử tế, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, giàu tình người giữa đời thường" - đại diện Công an phường Long An nhận xét.

Hành động đẹp của nữ học sinh lớp 6 ở Gia Lai

Hành động đẹp của nữ học sinh lớp 6 ở Gia Lai

(NLĐO) - Nhặt được ví chứa hơn 18 triệu đồng cùng giấy tờ quan trọng, một học sinh lớp 6 ở Gia Lai đã mang đến công an trình báo để trả lại người mất.

Hành động đẹp của tài xế Grab ở Đà Nẵng nhận mưa lời khen của cộng đồng mạng

(NLĐO) – Nhặt được chiếc túi có số tiền lớn do một phụ nữ đánh rơi, tài xế chạy Grab ở Hội An - TP Đà Nẵng nhanh chóng trình báo công an tìm chủ nhân trả lại.

Hành động đẹp của người phụ nữ sau khi nhận 500 triệu đồng chuyển nhầm

(NLĐO) - Nghĩ có người đã sơ ý chuyển nhầm 500 triệu đồng, người phụ nữ chủ động đến Công an xã trình báo, nhờ tìm chủ nhân để trả lại.

    Thông báo