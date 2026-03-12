Công an xã Gò Nổi (TP Đà Nẵng) vừa tổ chức trao trả chiếc túi chứa hàng chục triệu đồng cho chủ nhân là chị Lê Thị Kim Lai (trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng).

Trước đó, chiều 11-3, khi lưu thông qua khu vực chân cầu Kỳ Lam (thuộc xã Điện Bàn Tây), chị Lai đã sơ ý làm rơi một chiếc túi bên trong chứa một số tài sản, giấy tờ và gần 60 triệu đồng tiền mặt.

Chị Lai xúc động bật khóc khi nhận lại tài sản (Clip: Công an xã Gò Nổi)

Thời điểm đó, anh Đoàn Ngọc Sơn (SN 1992, trú thôn Bến Đền, xã Gò Nổi) trong lúc chở con về nhà đã vô tình nhặt được chiếc túi. Kiểm tra bên trong có số tiền lớn, anh Sơn nhanh chóng đến Công an xã Gò Nổi trình báo, nhờ tìm trả lại cho chủ nhân.

Qua xác minh, công an xác định chiếc túi xách chứa số tiền trên của chị Lai nên đã liên hệ và tổ chức trao trả lại tài sản cho chị.

Trong clip do Công an xã Gò Nổi đăng tải, chị Lai cho biết đây là số tài sản rất lớn đối với gia đình chị. Chị Lai không giấu được cảm xúc, bật khóc khi gửi lời cảm ơn anh Sơn và Công an xã.

Clip do Công an xã Gò Nổi đăng tải trên Fanpage sau 6 tiếng đã có gần 150.000 lượt xem. Nhiều người gửi lời khen ngợi, tôn vinh hành động đẹp của anh Sơn đồng thời chia sẻ số điện thoại, kêu gọi ai có nhu cầu đi xe thì liên hệ đến chàng tài xế tốt tính này.

Được biết, anh Sơn hành nghề chạy xe Grab tại Hội An và các khu vực lân cận như Điện Bàn, Duy Xuyên, trung tâm TP Đà Nẵng...