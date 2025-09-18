Hành động nhỏ, thông điệp lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Hành động nhỏ, thông điệp lớn

Bài và ảnh: Trần Thái

Sáng sớm một ngày đầu tháng 9-2025, Công an phường Thủ Đức (TP HCM) phối hợp cùng Đội CSGT Rạch Chiếc triển khai tổng kiểm tra tài xế ra vào cảng Trường Thọ.

Các chốt chặn được bố trí kín đáo tại nhiều lối vào, bảo đảm tính bất ngờ.

Đến 10 giờ, hơn 30 tài xế được test nhanh, trong đó phát hiện 1 trường hợp dương tính với ma túy đá. Người vi phạm là N.V.A (SN 1994, quê Đồng Tháp), tài xế container. A. khai đã sử dụng ma túy cùng đồng nghiệp ngay trong cabin xe vài ngày trước. Lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp vận tải để phối hợp xử lý. Các tài xế còn lại đều chấp hành nghiêm, nhiều người chủ động ký cam kết không sử dụng chất cấm khi lái xe.

Điểm đáng chú ý trong buổi kiểm tra này là sự xuất hiện bất ngờ của Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết. Bởi lẽ, từ trước đến nay, những đợt kiểm tra tài xế thường do lực lượng công an chuyên trách thực hiện, còn lãnh đạo cấp ủy hiếm khi xuất hiện ngay tại hiện trường. Thế nhưng, chính sự có mặt ấy dường như gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chuyện bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị không phải chỉ là việc riêng của công an mà là ưu tiên chung của cả hệ thống chính trị. Với lực lượng làm nhiệm vụ, đó là sự động viên thiết thực; với giới tài xế, đó là lời nhắc nhở rằng mọi hành vi coi thường pháp luật đều được theo dõi sát sao, không có vùng cấm nào để lách luật.

Hành động nhỏ, thông điệp lớn - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết (bìa trái) tại buổi kiểm tra ở cảng Trường Thọ

Trước đó, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông đã giao cho phường nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc "tái thiết khu vực cảng Trường Thọ" gắn với chỉnh trang đô thị, bảo đảm trật tự, kỷ cương và an toàn cho người dân. Từ góc nhìn đó, sự hiện diện của bí thư phường trong một buổi kiểm tra chuyên đề có thể xem là cách cụ thể hóa định hướng của thành phố: bắt đầu từ việc xử lý những nguy cơ trực tiếp nhất, gần gũi nhất.

Bởi lẽ, khu vực cảng Trường Thọ tập trung nhiều xe tải, container hoạt động hằng ngày. Nếu tài xế sử dụng chất cấm, nguy cơ tai nạn là hiện hữu và có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng. Một đô thị văn minh, an toàn không thể hình thành nếu ngay từ đầu những mối đe dọa sát sườn này không được kiểm soát.

Thay vì chờ đợi những giải pháp quy hoạch dài hạn, chính quyền phường Thủ Đức đã cho thấy họ chọn bắt đầu từ hành động cụ thể, dễ thấy nhất. Đó cũng là cách tạo dựng niềm tin, người dân nhận thấy những cam kết đưa ra tại đại hội không chỉ dừng lại ở nghị quyết mà đang được triển khai ngay trên thực tế.

Khách quan mà nói, một buổi kiểm tra tài xế dương tính với ma túy không thể giải quyết hết các thách thức của Trường Thọ. Nhưng nó cho thấy sự quyết tâm, từ lãnh đạo đến lực lượng thực thi, trong việc từng bước xây dựng môi trường sống ngày càng an toàn. Và chính những bước đi nhỏ, kiên trì ấy mới tạo nền tảng để phường Thủ Đức hướng tới mục tiêu lớn hơn, đúng như "đơn đặt hàng" mà TP HCM đã giao phó.


Tin liên quan

Chuyện thường ngày ở phường - xã

Chuyện thường ngày ở phường - xã

Chuyên mục "Chuyện thường ngày ở phường - xã" hướng đến các bài viết ghi lại một cách chân thực, sinh động những gì đang diễn ra tại các phường, xã, khu phố, ấp

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Niềm vui lan tỏa ở Bình Thới

Bà Koong Thị Mùi đứng nép sát bên chồng, đôi mắt hoe đỏ, rưng rưng nhìn ngôi nhà vừa được sửa sang

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Xóa nhòa khoảng cách số giữa thành thị - nông thôn

Các chiến sĩ tình nguyện cảm thấy tự hào khi có thể mang kiến thức số đến hỗ trợ người dân

phường phường Thủ Đức TP HCM kiểm tra tài xế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo