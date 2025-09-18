Hành động nhỏ, thông điệp lớn

Các chốt chặn được bố trí kín đáo tại nhiều lối vào, bảo đảm tính bất ngờ.

Đến 10 giờ, hơn 30 tài xế được test nhanh, trong đó phát hiện 1 trường hợp dương tính với ma túy đá. Người vi phạm là N.V.A (SN 1994, quê Đồng Tháp), tài xế container. A. khai đã sử dụng ma túy cùng đồng nghiệp ngay trong cabin xe vài ngày trước. Lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp vận tải để phối hợp xử lý. Các tài xế còn lại đều chấp hành nghiêm, nhiều người chủ động ký cam kết không sử dụng chất cấm khi lái xe.

Điểm đáng chú ý trong buổi kiểm tra này là sự xuất hiện bất ngờ của Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết. Bởi lẽ, từ trước đến nay, những đợt kiểm tra tài xế thường do lực lượng công an chuyên trách thực hiện, còn lãnh đạo cấp ủy hiếm khi xuất hiện ngay tại hiện trường. Thế nhưng, chính sự có mặt ấy dường như gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng chuyện bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị không phải chỉ là việc riêng của công an mà là ưu tiên chung của cả hệ thống chính trị. Với lực lượng làm nhiệm vụ, đó là sự động viên thiết thực; với giới tài xế, đó là lời nhắc nhở rằng mọi hành vi coi thường pháp luật đều được theo dõi sát sao, không có vùng cấm nào để lách luật.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết (bìa trái) tại buổi kiểm tra ở cảng Trường Thọ

Trước đó, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông đã giao cho phường nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc "tái thiết khu vực cảng Trường Thọ" gắn với chỉnh trang đô thị, bảo đảm trật tự, kỷ cương và an toàn cho người dân. Từ góc nhìn đó, sự hiện diện của bí thư phường trong một buổi kiểm tra chuyên đề có thể xem là cách cụ thể hóa định hướng của thành phố: bắt đầu từ việc xử lý những nguy cơ trực tiếp nhất, gần gũi nhất.

Bởi lẽ, khu vực cảng Trường Thọ tập trung nhiều xe tải, container hoạt động hằng ngày. Nếu tài xế sử dụng chất cấm, nguy cơ tai nạn là hiện hữu và có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng. Một đô thị văn minh, an toàn không thể hình thành nếu ngay từ đầu những mối đe dọa sát sườn này không được kiểm soát.

Thay vì chờ đợi những giải pháp quy hoạch dài hạn, chính quyền phường Thủ Đức đã cho thấy họ chọn bắt đầu từ hành động cụ thể, dễ thấy nhất. Đó cũng là cách tạo dựng niềm tin, người dân nhận thấy những cam kết đưa ra tại đại hội không chỉ dừng lại ở nghị quyết mà đang được triển khai ngay trên thực tế.

Khách quan mà nói, một buổi kiểm tra tài xế dương tính với ma túy không thể giải quyết hết các thách thức của Trường Thọ. Nhưng nó cho thấy sự quyết tâm, từ lãnh đạo đến lực lượng thực thi, trong việc từng bước xây dựng môi trường sống ngày càng an toàn. Và chính những bước đi nhỏ, kiên trì ấy mới tạo nền tảng để phường Thủ Đức hướng tới mục tiêu lớn hơn, đúng như "đơn đặt hàng" mà TP HCM đã giao phó.



