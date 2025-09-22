HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hành động ý nghĩa của Đàm Vĩnh Hưng

Thùy Trang

(NLĐO) - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có nguyện vọng bạn bè đừng gởi quà sinh nhật cho anh mà gởi tiền cho quỹ từ thiện Mạch sống.

Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng: điều gì ý nghĩa hơn cả sinh nhật? cứu sống các em bé!

Hành động ý nghĩa của Đàm Vĩnh Hưng- Ảnh 1.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chụp chung với ca sĩ Ý Lan

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có chia sẻ thu hút sự chú ý. Theo đó, anh gởi lời nhắn đến những anh chị, bạn bè, em út, học trò và các đối tác của anh: " Sinh nhật của Hưng năm nay, mọi người đừng gửi tặng Hưng những kệ hoa hay trái cây, bánh kem… nha! Xin hãy cùng Hưng làm một việc ý nghĩa hơn để có thể cứu sống nhiều em bé có bệnh tật nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn được mổ tim hay chữa bệnh ngặt nghèo".

Theo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, thay vì mọi người đặt hoa, mua quà thì hãy gửi số tiền đó vào quỹ Mạch sống của bệnh viện nhi đồng 2 TP HCM. 

Đàm Vĩnh Hưng gởi lời xin lỗi shop hoa 

Anh cũng nói rằng mọi người "Đừng lo Hưng sẽ buồn khi không thấy hoa và bảng tên của các "tình iu". Hưng luôn nhớ tình cảm của chúng ta dành cho nhau ra sao mà! 

Hưng cũng xin gửi lời xin lỗi đến các shop hoa vì mong muốn này của Hưng đã làm các shop bị thất thu. Nhưng Hưng tin là các bạn sẽ đồng cảm và thấu hiểu".

Đàm Vĩnh Hưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sinh nhật Đàm Vĩnh Hưng
