"Tôi chỉ mong anh giữ gìn sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ và trở về bình an. Mẹ con tôi sẽ ở nhà cố gắng sống thật tốt, để anh không phải lo lắng" - chị Vũ Thị Diệp gửi lời nhắn nhủ dành cho chồng là Thiếu tá, BS Nguyễn Hồng Vũ lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại buổi lễ xuất quân của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei, ngày 22-9.

Khoảnh khắc tiễn người thân lên đường làm nhiệm vục quốc tế

Lễ xuất quân của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng đầy xúc động.

Chị Diệp - vợ Thiếu tá, BS Nguyễn Hồng Vũ, Khoa Chẩn đoán hình ảnh-Bệnh viện Quân y 175, cho biết thời điểm này, chị đang bước vào giai đoạn hoàn tất luận văn tốt nghiệp.

"Thành thật mà nói, chồng đi công tác tôi vừa tự hào vừa buồn. Bởi vợ chồng tôi suốt mấy năm nay hầu như không có nhiều thời gian bên nhau. Hai vợ chồng cứ luân phiên học, đi làm, chăm con, rất ít khi ở cùng bên nhau. Giờ đây, khi tôi sắp học xong thì anh lại lên đường làm nhiệm vụ quốc tế. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu và chia sẻ với nhau. Tôi chỉ mong anh giữ gìn sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ và trở về bình an" - chị Diệp chia sẻ.

Với thượng úy Phạm Ngọc Ánh, Khoa Phụ sản-Bệnh viện Quân y 175, đây là lần đầu tiên chị làm nhiệm vụ quốc tế nên cảm thấy vừa xúc động, vừa tự hào.



"Trước khi chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã được tập huấn kỹ lưỡng cả về kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, thể lực và tinh thần. Tôi hy vọng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc" - chị Ánh chia sẻ.

Thượng úy Phạm Ngọc Ánh trong vòng tay yêu thương của đồng nghiệp và mẹ

Từ Phú Thọ vào TP HCM cách đây vài hôm để tiễn con lên đường làm nhiệm vụ, bà Mông Thị Du mẹ của thượng uý Phạm Ngọc Ánh cũng không giấu được niềm vui.

"Tôi tự hào khi con được đứng trong hàng ngũ của các chiến sĩ tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế. Con tôi đã trưởng thành. Gia đình luôn động viên con giữ vững tinh thần người lính, bản lĩnh người Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn phía trước" - bà Du xúc động.

Bà Du cho hay trước khi con lên đường, cả gia đình đã cùng tìm hiểu kỹ về điều kiện sống, những thử thách tại Nam Sudan để con chuẩn bị tinh thần tốt nhất.

Khoảnh khắc các nữ chiến sĩ mũ nồi xanh chụp hình lưu niệm với đồng đội trước khi đường làm nhiệm vụ

Thiếu tá, TS-BS Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC 2.7, cho biết đơn vị có tổng cộng 63 đồng chí, trong đó 61 người lên đường lần này, còn 2 người tiếp tục ở lại đội hình BVDC 2.6 theo chủ trương của Bộ Quốc phòng. "Chúng tôi đã trải qua gần một năm huấn luyện liên tục, bao gồm các khóa chuyên môn y tế, kỹ năng cấp cứu quốc tế, sử dụng vũ khí, phòng chống bạo lực tình dục, sức khỏe tâm thần và khóa huấn luyện tiền triển khai kéo dài hai tháng" - BS Tài chia sẻ.

Cống hiến của những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam lan tỏa hình ảnh đất nước, yêu chuộng hòa bình

Lần đầu tiên được giao trọng trách làm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến tại Phái bộ, BS Tài hiểu rõ những khó khăn đang chờ đợi như thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh lạ, côn trùng nguy hiểm, quy trình nghiêm ngặt, khác biệt văn hóa và ngôn ngữ. Tuy nhiên, anh xác định rõ tôn trọng sự khác biệt là nền tảng để thích nghi và hoàn thành nhiệm vụ.

"Tôi có hai con nhỏ – một bé 5 tuổi, một bé 12 tuổi. Việc xa các cháu dài ngày khiến tôi rất nghẹn ngào. Nhưng hơn hết, tôi mang theo trách nhiệm của một người cha, một người chỉ huy và một bác sĩ" - anh xúc động nói và cho biết thêm sau một năm huấn luyện nghiêm túc, anh cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều không chỉ về chuyên môn mà cả tư duy chính trị và cách xử lý tình huống. "Tôi tin rằng chúng tôi đủ năng lực để tiếp bước những đội hình đi trước, tiếp tục lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ không chỉ biết chiến đấu mà còn chữa lành và mang tình người đến mọi nơi" - BS Tài trải lòng.

BVDC 2.7 gồm 63 cán bộ, nhân viên y tế được tuyển chọn từ các đơn vị trong toàn quân, thay thế BVDC 2.6 tại Phái bộ UNMISS. Lực lượng đã hoàn thành đầy đủ các khóa huấn luyện chuyên môn, tiếng Anh, luật nhân đạo quốc tế, phòng chống bạo lực tình dục và kỹ năng tác nghiệp theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc. ĐCB4 với 184 quân nhân, kế thừa kinh nghiệm từ ĐCB3, được huấn luyện toàn diện về công binh, hậu cần, y tế, truyền thông và tác chiến bảo vệ lực lượng. Đội sẽ triển khai các nhiệm vụ xây dựng hạ tầng, hỗ trợ nhân đạo và góp phần thể hiện cam kết lâu dài của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình đa phương.



