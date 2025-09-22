HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hình ảnh xúc động trong ngày lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ

Tin: Hải Yến, ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Trong gần một năm qua, các chiến sĩ trải qua nhiều khóa huấn luyện như phòng chống bạo lực tình dục, sức khỏe tâm thần, quy tắc sử dụng vũ khí…

Ngày 22-9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) và Đội Công binh số 4 (ĐCB4) tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Abyei.

Khoảnh khắc tiễn lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 chụp hình lưu niệm trước khi lên đường nhận nhiệm vụ

Báo cáo tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết BVDC 2.7 gồm 63 cán bộ, nhân viên y tế được tuyển chọn từ nhiều đơn vị trong toàn quân, thay thế BVDC 2.6 tại Phái bộ UNMISS (Nam Sudan). 

Khoảnh khắc tiễn lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 2.
Khoảnh khắc tiễn lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 3.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi thân nhân của các chiến sĩ lên đường nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan

Đội ngũ đã hoàn thành huấn luyện toàn diện về chính trị, quân sự, chuyên môn y tế, tiếng Anh, luật nhân đạo quốc tế, phòng chống bạo lực tình dục, nhận biết vật liệu nổ, cấp cứu quốc tế… đảm bảo đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo tiêu chuẩn Liên hợp quốc.

Khoảnh khắc tiễn lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 4.
Khoảnh khắc tiễn lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 5.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước về việc cử Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 (bên trái) và tặng quà lưu niệm cho 2 đơn vị trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

ĐCB4 gồm 184 quân nhân, kế thừa kinh nghiệm từ Đội Công binh số 3, được huấn luyện chuyên sâu về công binh, ngoại ngữ, hậu cần, y tế, truyền thông và tác chiến bảo vệ lực lượng. Đội đã tổ chức hợp luyện sát với tình hình thực tế tại địa bàn triển khai. 

Ngoài nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ nhân đạo, ĐCB4 còn là biểu tượng cho cam kết lâu dài của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình đa phương.

Cán bộ, nhân viên của cả hai đơn vị đều được quán triệt nghiêm các quy định của Liên hợp quốc, pháp luật quốc gia sở tại và pháp luật Việt Nam, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục lan tỏa hình ảnh người lính "Bộ đội Cụ Hồ" trong mắt bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình sau những cuộc chiến tranh trường kỳ. Trong hơn 11 năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã cử hơn 1.300 cán bộ, quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trong đó có gần 200 người trực tiếp tại các phái bộ quốc tế, được cộng đồng quốc tế và Liên hiệp quốc đánh giá cao.

Khoảnh khắc tiễn lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 6.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi lễ xuất quân, gửi lời động viện các cán bộ, chiến sĩ

Ông nhấn mạnh tinh thần cống hiến, trách nhiệm, tận tụy và gần gũi với nhân dân bản địa của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam đã làm lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Đây là minh chứng cho đường lối đối ngoại đa phương, tích cực của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam.

Thứ trưởng đề nghị tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; nâng cao chất lượng huấn luyện, chuyên môn, kỹ năng, ngoại ngữ; đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, vũ khí trang bị; tổ chức chặt chẽ quá trình triển khai, kiểm tra, rút kinh nghiệm thường xuyên. Ông gửi lời động viên các cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế như những sứ giả hòa bình mang tinh thần nhân văn cao cả.

Dưới đây là hình ảnh cận cảnh tại buổi lễ xuất quân:

Khoảnh khắc tiễn lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 8.

Các cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 hành quân ra máy bay lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình

Khoảnh khắc tiễn lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 9.

Giây phút thiêng liêng trước giờ lên đường, thể hiện lòng trung thành và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả của các cán bộ, chiến sĩ

Khoảnh khắc tiễn lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 10.

Tình cảm gia đình là sức mạnh tiếp thêm động lực cho những người lính lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng

Khoảnh khắc tiễn lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 11.
Khoảnh khắc tiễn lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 12.

Thiếu tá, BS Phạm Công Tình, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) trong giây phút chia tay vợ chị Lê Thị Hằng cũng là quân nhân tại buổi lễ xuất quân. 

Khoảnh khắc tiễn lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 13.

Khoảnh khắc chia tay giản dị nhưng thấm đẫm tình cảm

Khoảnh khắc tiễn lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 14.

Người cha lên đường với trái tim của một người lính và tình yêu của một người cha

Khoảnh khắc tiễn lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 15.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Vũ, bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân y 175, cùng vợ và con trai trước giờ lên máy bay

Khoảnh khắc tiễn lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 16.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và trang thiết bị là một trong những yêu cầu cao nhất trong nhiệm vụ quốc tế lần này.

Khoảnh khắc tiễn lực lượng mũ nồi xanh sang Nam Sudan làm nhiệm vụ - Ảnh 17.

63 cán bộ, nhân viên y tế từ nhiều đơn vị trong toàn quân, sẵn sàng tiếp bước truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trên hành trình gìn giữ hòa bình quốc tế.


sức khỏe tâm thần Bộ Quốc phòng bệnh viện dã chiến gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Nam Sudan lực lượng gìn giữ hoà bình bộ đội cụ Hồ bệnh viện dã chiến cấp 2 mũ nồi xanh
