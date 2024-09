Hạnh phúc trên những cung đường "phượt"

Với Đỗ Minh Đức (quê Hải Phòng) thì "phượt" không như du lịch nghỉ ngơi, thư giãn đơn thuần mà là cơ hội để làm giàu hiểu biết và các kỹ năng hữu ích.



Đi để trưởng thành

Đức gia nhập cộng đồng đam mê xê dịch 3 năm trước khi gặp một người sếp rất yêu thích mô tô. Người bạn đồng hành của anh là chiếc Honda CM125.

Với Minh Đức (trái), có thêm trải nghiệm về cuộc sống sau từng chuyến “phượt” là hạnh phúc lớn nhất

Hình ảnh các "biker" - người đam mê lái xe, nhất là xe phân khối lớn - đã truyền cảm hứng cho anh. Đức hiểu rằng dù theo đuổi tinh thần phiêu lưu và sự tự do phóng khoáng song biker phải có trách nhiệm xã hội, có nguyên tắc và kỷ luật. Để niềm đam mê phát triển lành mạnh, anh và các bạn luôn nhắc nhau phải giữ tỉnh táo và thận trọng khi cầm lái.

Tính chất nhỏ gọn, cơ động của xe máy giúp các bạn trẻ thích xê dịch dễ dàng len lỏi mọi ngóc ngách để khám phá vùng đất nơi mình đến. Đức thích trò chuyện với người dân địa phương để cảm nhận sâu sắc về văn hóa và nhịp sống ở điểm đến. Theo anh, họ chính là hướng dẫn viên tuyệt vời, giúp anh biết từng lối rẽ, các địa điểm ẩm thực nổi tiếng cũng như thắng cảnh. Đức tâm đắc với câu nói: "Four wheels move your body, but two wheels move your soul" - xe bốn bánh đưa thể xác ta đi đây đó, nhưng xe hai bánh chuyên chở cả tâm hồn.

“Phượt” xe máy tạo điều kiện cho bạn trẻ tăng kết nối xã hội

Kỷ niệm đáng nhớ với Đức là chuyến đi Mũi Yến (cách trung tâm TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận hơn 50 km) vào hè năm nay. Đường đi chỉ toàn đá sỏi và đất đỏ nên anh di chuyển khá vất vả. Có thời điểm xe bị hỏng, điện thoại thì mất sóng. May mắn là Đức được một người dân địa phương giúp đỡ. Điều khiến anh hài lòng nhất về chuyến đi là được hòa mình vào thiên nhiên đẹp đẽ, hoang sơ nơi ấy. "Đối mặt với những thử thách giúp tôi có thêm kỹ năng xử lý tình huống phát sinh. Đi phượt trước tiên phải có sự chuẩn bị kỹ càng mọi mặt, không được chủ quan"- Đức đúc kết.

Làm giàu cảm xúc

Ngoài việc rèn luyện khả năng quản lý thời gian và tiền bạc cũng như lập kế hoạch tốt hơn thì những chuyến "phượt" cùng bạn thân chính là món quà quý giá ở tuổi thanh xuân của Nguyễn Thy Thiên Thảo (sinh viên Trường Đại học Sài Gòn).

Thảo yêu cảm giác mỗi khi cả nhóm cùng rời thành phố, để lại sau lưng nhịp thở vội vã của đô thị. Thảo tin có nhiều điều thú vị luôn chờ mình ở phía trước, điều mà khó có tour du lịch thiết kế sẵn nào đáp ứng được. Mọi người cố gắng giữ vận tốc phù hợp, không bao giờ phóng nhanh, vượt ẩu, tận hưởng khung cảnh trải dài trước mắt và niềm vui được đồng hành bên nhau. Cả nhóm như thân thiết hơn khi cùng chinh phục các cung đường, cùng chia ngọt sẻ bùi. Tự nhận chưa phải là "phượt thủ" chính hiệu song những chuyến đi ngắn ngày trên chiếc xe hai bánh quen thuộc cùng bạn bè đã giúp Thảo thêm tự tin để đặt mục tiêu cho những chuyến đi dài hơn trong tương lai. "Gác lại áp lực thường nhật, người trẻ dễ mở lòng, lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn" - Thảo tâm tình. Càng đi, Thảo và bạn bè càng thêm yêu quê hương, đất nước và khao khát đóng góp sức trẻ cho cộng đồng.

Những chuyến đi cũng là cách để bạn trẻ giải tỏa căng thẳng và gắn kết hơn với cộng đồng qua những bức tranh thực tế muôn màu mà bản thân quan sát, suy ngẫm được. Nguồn năng lượng dồi dào, ý thức ham học hỏi và hiểu biết về công nghệ là những lợi thế của gen Z. Và họ đã tận dụng tốt những ưu thế đó để thiết lập những hành trình mang đậm dấu ấn cá nhân.

Chuẩn bị kỹ Để những chuyến "phượt" bằng xe máy an toàn thì sự chuẩn bị là có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bất kể lựa chọn dòng xe nào thì cũng phải bảo đảm chất lượng phương tiện, thường xuyên bảo dưỡng xe và trang bị các dụng cụ sửa xe thiết yếu. Hành lý mang theo nên gọn nhẹ, đa năng và có túi y tế với thuốc và các món đồ cơ bản phục vụ cho việc sơ cứu. Bạn trẻ cần mang đầy đủ giấy tờ tùy thân và tiền mặt đủ chi dùng thay vì chỉ có các loại thẻ hoặc ví điện tử để thuận tiện thanh toán. Các thiết bị như điện thoại, máy ảnh, đồ sạc pin… cũng là vật bất ly thân của nhiều người. Nón bảo hiểm và quần áo đi đường nên được đầu tư tốt nhất có thể. Thị trường cũng có các loại quần áo chuyên dụng chống gió, bụi và hạn chế thương tích nếu ngã xe. Quan trọng nhất là "phượt thủ" cần có sức khỏe thể chất lẫn tinh thần tốt để thực hiện chuyến đi như ý, trọn vẹn ý nghĩa.