Kinh ngạc với quái vật vũ trụ từ nơi người Trái Đất bị "bịt mắt"

Theo Live Science, lần đầu tiên các nhà thiên văn học đã lập bản đồ chi tiết Siêu cụm thiên hà Vela, một trong những cấu trúc "quái vật" hàng đầu của vũ trụ.

Cấu trúc này lẩn khuất ở Vùng Né Tránh, nơi mà các nhà thiên văn thường né tránh theo nghĩa đen khi thực hiện các nghiên cứu.

Đó là vùng vũ trụ nằm khuất sau đĩa chính của thiên hà Milky Way (Ngân Hà) theo góc nhìn từ Trái Đất, một hành tinh nằm ở khu vực gần rìa của đĩa. Nếu kính thiên văn nhắm vào đó, mọi quan sát đều bị nhiễu nặng bởi ánh sáng của các ngôi sao và khí bụi dày đặc.

Siêu cụm thiên hà Vela được so sánh kích thước với các siêu cụm thiên hà khác trong vũ trụ - Ảnh: RSA Cosmos/SARAO

Theo GS Renee Kraan-Korteweg từ Đại học Cape Town (Nam Phi), đồng tác giả của nghiên cứu nêu trên, điều đáng tiếc là Vùng Né Tránh này chiếm tới 20% bầu trời đêm có thể quan sát được.

Vì vậy, việc áp dụng các kỹ thuật đặc biệt để biết được những gì lẩn khuất sau đĩa sao của thiên hà là điều mà các nhà thiên văn đeo đuổi.

Hệ thống các kính viễn vọng của Đài quan sát MeerKAT, một trong các chiến binh quan sát bầu trời đem lại dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu này - Ảnh: SARAO/MeerKAT

Trong nghiên cứu mới, GS Kraan-Korteweg và cộng sự đã kết hợp 65.000 phép đo khoảng cách thiên hà hiện có với khoảng 8.000 quan sát dịch chuyển đỏ mới của các thiên hà khác.

Dịch chuyển đỏ là hiện tượng ánh sáng bị "kéo" về phía màu đỏ trên dải quang phổ, do vật thể đó di chuyển nhanh ra xa Trái Đất vì sự giãn nở của vũ trụ. Vì vậy, độ dịch chuyển đỏ có thể phản ánh tốc độ di chuyển của vật thể.

Trong số các quan sát này, quan trọng nhất là khoảng 2.000 phép đo dịch chuyển đỏ được thực hiện bởi hệ thống kính viễn vọng MeerKAT của Nam Phi, phản ánh chi tiết sự chuyển động của các thiên hà trong Siêu cụm thiên hà Vela dưới ánh sáng vô tuyến.

Kết quả là siêu quái vật vũ trụ này đã được phơi bày với mức độ rõ ràng chưa từng thấy, điều sẽ mở đường cho một loạt các nghiên cứu thiên văn và lấp đầy đáng kể những khoảng trống dữ liệu mà Vùng Né Tránh gây ra.