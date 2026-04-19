HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Một hệ hành tinh kỳ quái đang thay hình đổi dạng

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học phát hiện 2 hành tinh và 1 sao lùn nâu quanh ngôi sao TOI-201 nằm cách Trái Đất 372 năm ánh sáng.

TOI-201 là một ngôi sao loại F màu trắng vàng, nóng và sáng hơn Mặt Trời.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra 2 hành tinh - một siêu Trái Đất và một Sao Mộc ấm - quay quanh ngôi sao này, cùng với một sao lùn nâu.

Đáng chú ý, một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances cho thấy hệ TOI-201 đang thay hình đổi dạng.

Một hệ hành tinh kỳ quái đang thay hình đổi dạng - Ảnh 1.

Ảnh đồ họa mô tả một trong các hành tinh của hệ TOI-201 ở tiền cảnh và ngôi sao mẹ ở phía xa - Ảnh: SCI-NEWS

Theo Sci-News, 3 thế giới trong hệ TOI-201 lần lượt được đặt tên là TOI-201b, TOI-201c và TOI-201d.

Trong đó, TOI-201d là một siêu Trái Đất đá, có kích thước lớn hơn Trái Đất khoảng 1,4 lần và khối lượng gấp khoảng 6 lần Trái Đất, với quỹ đạo quanh sao mẹ chỉ 5,8 ngày.

TOI-201b được phân loại là Sao Mộc ấm, có khối lượng bằng khoảng một nửa Sao Mộc và quỹ đạo quanh sao mẹ mất 53 ngày.

TOI-201c là một sao lùn nâu, loại vật thể quá lớn để có thể là hành tinh, nhưng lại quá nhỏ để duy trì phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lõi như một ngôi sao.

Vật thể này đang quay quanh sao mẹ với quỹ đạo hình elip rất thuôn dài, chu kỳ lên đến 8 năm.

Giáo sư Diana Dragomir (Đại học New Mexico -Mỹ), tác giả chính của nghiên cứu, cho biết đây là thế giới gây thú vị nhất từng được phát hiện.

“Vì khối lượng của TOI-201c nằm gần ranh giới giữa hành tinh khổng lồ và sao lùn nâu, câu hỏi đặt ra là thiên thể này hình thành theo cách của một hành tinh hay giống như một ngôi sao” – Giáo sư Diana Dragomir nói.

Theo các nhà khoa học, một ngôi sao sẽ ra đời trực tiếp từ một đám mây khí bụi của vũ trụ, trong khi hành tinh ra đời từ đĩa bồi tụ của một ngôi sao.

Không chỉ sao lùn nâu, quỹ đạo của 2 hành tinh trong hệ cũng là hình elip thuôn dài. Kỳ lạ hơn, mặt phẳng quỹ đạo của chúng không trùng nhau như các hành tinh trong hệ Mặt Trời, điều gần như vô lý đối với các thế giới nằm cùng trong một đĩa khí bụi.

Sự khác biệt này đã khiến cả hệ "biến hình" ngay trước mắt người quan sát. Hiện tại chúng được phát hiện nhờ phương pháp quá cảnh, tức quan sát khi chúng đi ngang mặt ngôi sao mẹ theo góc nhìn từ Trái Đất.

Nhưng trong 200 năm nữa, chỉ có 2 trong 3 vật thể còn quá cảnh. Chưa kể, quỹ đạo nghiêng có với nhau đang khiến các hành tinh và sao lùn nhau từ từ kéo nhau vào những hướng mới.

Nhìn chung, sự tồn tại của hệ TOI-201 cho thấy quá trình hình thành và tiến hóa của các hệ hành tinh có thể phức tạp hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

Vỏ Trái Đất chìm xuống, kho báu vô song xuất hiện

(NLĐO) - Các vùng hút chìm cổ đại của Trái Đất đã tạo nên thứ mà nhân loại đang ráo riết tìm kiếm và khai thác trong thời đại số.

Trái Đất Hành tinh sao lùn nâu TOI-201
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo