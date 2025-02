Hành tinh lạ "vượt mặt" Trái Đất, bay với tốc độ 2 triệu km/giờ

Nghiên cứu vừa được trình bày trên tạp chí The Astronomical Journal đã mô tả về một cặp sao - hành tinh kỳ lạ đang lao vút đi trong phần phình to của thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà).

Cặp đôi hiện ở vị trí cách chúng ta khoảng 24.000 năm ánh sáng, nhưng đang cùng nhau lao vút đi với tốc độ gần 2 triệu km/giờ (540 km/giây).

Hình ảnh các ngôi sao gần trung tâm thiên hà của chúng ta, một số mang theo hành tinh. Màu của đường đi càng đỏ thì chúng lao đi càng nhanh - Ảnh: NASA

Việc các ngôi sao mang theo hành tinh di chuyển trong Ngân Hà vốn là bình thường, nhưng tốc độ của cặp đôi nói trên nhanh một cách bất thường.

Để so sánh, tốc độ lao đi của hệ Mặt Trời - bao gồm Trái Đất - là khoảng 724 km/giờ (200 km/giây).

Cặp đôi kỳ lạ được phát hiện khi một nhóm nghiên cứu đa quốc gia săn lùng các ngoại hành tinh trong dữ liệu từ Quan sát vi thấu kính trong vật lý thiên văn (MOA), một dự án được thực hiện bởi tại Đài quan sát Núi John thuộc Đại học Canterbury (New Zealand).

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã tiếp tục sử dụng dữ liệu từ Đài quan sát Keck ở Hawaii và vệ tinh Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) để tìm hiểu kỹ lưỡng hơn "chân dung" của 2 thế giới kỳ lạ này.

Theo nhà thiên văn học Sean Terry từ Trung tâm Chuyến bay không gian Goddard của NASA, đồng tác giả, ngôi sao siêu tốc này có khối lượng khá thấp so với Mặt Trời.

Trong khi đó, hành tinh của nó rất to lớn, được phân vào nhóm "siêu Sao Hải Vương". Đây cũng là hành tinh tiềm năng đầu tiên được phát hiện quanh một ngôi sao siêu tốc.

Vận tốc ước tính của cặp đôi cũng gần chạm đến ngưỡng đủ để các vật thể thoát ly khỏi Ngân Hà (khoảng 550 đến 600 km/giây). Do vậy, nếu có một tác động nào đó khiến chúng bay nhanh hơn một chút, chúng sẽ sớm bước vào vùng không gian liên thiên hà.