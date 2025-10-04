Hành trình 310km bứt phá giới hạn trong sinh nhật lần thứ 45 của "Trường Crazy"

Trong 3 ngày, từ 1-10 đến 3-10-2025, cộng đồng chạy bộ Việt Nam hướng về hành trình đặc biệt của vận động viên (VĐV) phong trào Nguyễn Đình Trường - người được mệnh danh “Trường Crazy”, khi anh chọn cách chào đón tuổi 45 bằng thử thách phi thường: chinh phục quãng đường 310km liên tục.

Con số này không chỉ mang ý nghĩa gắn liền với ngày sinh nhật mà còn tượng trưng cho khoảng nửa triệu bước chân, thể hiện tinh thần bền bỉ và khát vọng bứt phá giới hạn bản thân.

Anh Nguyễn Đình Trường với "bộ sưu tập khủng" được xác lập Kỷ lục Việt Nam: hoàn thành 42 giải marathon và 5 giải ultra marathon trong một năm (Ảnh: VietKings)

VĐV Nguyễn Đình Trường là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng marathon. Tháng 6-2025, anh chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vinh danh với thành tích hiếm có: hoàn thành 47 giải marathon và ultra marathon trong một năm.

Thành tích này đưa tên tuổi anh trở thành biểu tượng về sự kiên trì, “dám điên rồ” để theo đuổi đam mê chạy bộ đến tận cùng. Và thử thách 310km lần này, một lần nữa khẳng định tinh thần ấy, đồng thời mở ra câu chuyện mới về nghị lực và lòng nhân ái.

Điều đặc biệt là hành trình không chỉ của riêng Nguyễn Đình Trường. Anh nhận được sự đồng hành và tiếp sức từ những người bạn thân thiết, trong đó có “dị nhân” Nguyễn Văn Long - người từng 3 lần chạy bộ xuyên Việt Nam, cũng như sự sát cánh, cổ vũ của cộng đồng chạy bộ 5h30 và các VĐV nhiều CLB khác ở mọi miền đất nước.

Nhiều thành viên đã trực tiếp tham gia, tiếp sức hoặc chạy song hành để động viên anh "Trường Crazy" trên cung đường thử thách ở "thánh địa chạy bộ Sala" TP HCM.

Sự đồng hành, hộ trợ và cổ vũ của các runner đã giúp anh Nguyễn Đình Trường vượt đến giới hạn thử thánh 310 km (Ảnh: Phan Đại)

Bên cạnh đó, sự góp mặt, đồng hành và hỗ trợ của các thành viên/quản lý "gạo cội" như nhà báo Ngô Công Quang, Nguyễn Văn Tỉnh, Triệu Tiến Luyện, Võ Tiến Thành... từ cộng đồng 5h30, biến hành trình 310km của Nguyễn Đình Trường thành một sự kiện ý nghĩa hơn: đó không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn là sự hội tụ của tinh thần cộng đồng, của những con người luôn sẵn sàng cổ vũ nhau vượt qua giới hạn.

Trong từng bước chạy, Nguyễn Đình Trường còn gửi gắm thông điệp nhân văn: “Tiếp sức” cho một hoàn cảnh đặc biệt - chị L.N.P (ngụ tại TP HCM, chữa trị ở Bệnh viện đa khoa Bình Dương) phải ghép bàn tay vào chân để tiếp tục hành trình sống.

Bằng việc gắn hành trình cá nhân với một câu chuyện truyền cảm hứng, anh muốn lan tỏa năng lượng tích cực, khuyến khích cộng đồng sẻ chia, đồng hành và truyền động lực cho những ai đang đối mặt với thử thách khắc nghiệt.

Kết quả được ghi nhận trên đồng hồ: anh "Trường Crazy" đã hoàn thành đúng 310km trong thời gian hơn 56 giờ 31 phút - kể cả thời gian nghỉ ngơi (Ảnh: Lê Duy)

Chị Võ Hạnh, vợ anh Nguyễn Đình Trường, cho biết: "Với tư cách vợ, khi nghe thông tin anh Trường đặt mục tiêu là chạy 310km, thì ban đầu tôi không đồng ý. Nhưng biết tính ảnh, tôi ủng hộ và đồng hành với anh Trường trong suốt thời gian ảnh chinh phục hành trình siêu dài này. Và tôi rất vui và tự hào khi anh Trường đã hoàn thành được mục tiêu đề ra".

Vợ và con trai lớn anh Nguyễn Đình Trường cùng "dị nhân" Nguyễn Văn Long tặng hoa và bánh kem chúc mừng anh nhân kỷ niệm 45 tuổi với thành tích đặc biệt (Ảnh: Lê Duy)

Ở tuổi 45, thay vì một bữa tiệc sinh nhật bình thường, anh Nguyễn Đình Trường đã chọn cách viết nên “cột mốc đời mình” bằng thử thách 310km. Bắt đầu chạy vào lúc đúng 15 giờ ngày 1-10, anh Nguyễn Đình Trường và hoàn thành mục tiêu đạt được con số 310km vào lúc 23 giờ 33 phút ngày 3-10-2025, trong đúng ngày sinh nhật lần thứ 45.

Cộng đồng chạy bộ và những người thân, anh em, bạn bè, runner... chúc mừng anh "Trường Crazy" hoàn thành mục tiêu 310km vào khuya 3-10-2025

Đây không chỉ là minh chứng cho sức mạnh ý chí và thể chất, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người: giới hạn chỉ tồn tại khi ta ngừng cố gắng.

Hành trình của anh "Trường Crazy" nhờ sự đồng hành của bạn bè và cộng đồng, đã trở thành món quà tinh thần đặc biệt - không chỉ cho riêng anh, mà cho tất cả những ai đang khao khát vượt qua giới hạn để sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.