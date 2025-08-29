Hành trình 80 năm vì nước, vì dân (*)

Trải qua 80 năm lịch sử hào hùng của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ qua các thời kỳ luôn kề vai, sát cánh cùng hệ thống chính trị và đồng bào, chiến sĩ cả nước nỗ lực vượt qua mọi gian nan, khó khăn, thử thách.

Những thắng lợi vĩ đại

Từ Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 đến Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ngày nay đều đoàn kết, thống nhất, "trên dưới đồng lòng", nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ vì mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn với CNXH" và cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân, góp phần tạo nên những thắng lợi vĩ đại, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của dân tộc ta, đất nước ta.

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28-8-1945, Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng còn non trẻ, trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Chính phủ Lâm thời vừa tập trung tổ chức, xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, vừa chống "thù trong, giặc ngoài", vừa xây dựng và củng cố tiềm lực đất nước. Cụ thể, triển khai rộng khắp các phong trào "Diệt giặc đói", "Diệt giặc dốt", "Tuần lễ vàng"...; tổ chức Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 6-1-1946.

Trước âm mưu cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, đêm 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước tiến hành "Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến", giành được những chiến thắng quan trọng tại Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947, Chiến dịch Biên giới - Thu Đông 1950, Chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954..., tiến tới Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" ngày 7-5-1954, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Giơ-ne-vơ.

Nhằm phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, thực dân Pháp và sau đó là đế quốc Mỹ dã tâm chia cắt nước ta, dựng lên Chính phủ tay sai bù nhìn ở miền Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo huy động sức mạnh toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước ở miền Nam.

Nhờ phát huy cao độ sức mạnh của "ba mũi giáp công" chính trị, quân sự và ngoại giao, chúng ta đã làm nên những chiến công lừng lẫy như Tết Mậu Thân 1968, Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không 1972", đặc biệt là Đại thắng mùa Xuân 1975 với đỉnh cao là ngày toàn thắng 30-4-1975 của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Phát triển kinh tế sau chiến tranh

Sau khi đất nước thống nhất, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI (năm 1976) đã quyết định tên nước là Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Chính phủ (từ tháng 7-1981 đến tháng 9-1992 là Hội đồng Bộ trưởng) đã tập trung chỉ đạo bắt tay vào xây dựng và phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ, ngày 20-8. Ảnh: TTXVN

Trước tình trạng trì trệ của nền kinh tế với mô hình quản lý tập trung, quan liêu bao cấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương đổi mới tư duy quản lý kinh tế với Chỉ thị 100 ngày 13-1-1981 của Ban Bí thư, "Khoán 10" theo Nghị quyết 10 ngày 5-4-1988 của Bộ Chính trị và "3 kế hoạch" theo Quyết định 25 ngày 21-1-1981 của Hội đồng Chính phủ.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986) mở ra kỷ nguyên đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Hội đồng Bộ trưởng (từ tháng 10-1992 là Chính phủ) đã chủ động, tích cực chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế với 3 trụ cột: xóa quan liêu bao cấp; phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa sở hữu và mở cửa, hội nhập. Việt Nam từ một nền kinh tế dựa vào viện trợ, bị bao vây, cấm vận đã trở thành một nền kinh tế mở, năng động; thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực, thế giới; thuộc nhóm 15 quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu và nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu.

Chính phủ cũng đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực để củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; phát triển mạnh công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh lưỡng dụng; tăng cường phòng chống tội phạm; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới

Để đạt được hai mục tiêu chiến lược 100 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Đảng ta đã xác định rõ chủ trương tập trung xây dựng nền tảng, tầm nhìn, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Chính phủ đang tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa chủ trương, quyết sách của Đảng thành những chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trước hết, thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, "sắp xếp lại giang sơn" với tinh thần tinh gọn bộ máy ở Trung ương; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thúc đẩy xây dựng, phát triển, hoàn thiện 3 trụ cột là nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của nhân dân. Thực hiện quan điểm xuyên suốt lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là nguồn lực và là động lực quan trọng nhất.

Tập trung triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, chủ trương lớn của Đảng: Phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là "then chốt"; phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Chính phủ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng; hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa; không ngừng chủ động, tích cực, đổi mới sáng tạo; phấn đấu hoàn thành tốt nhất sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ được giao để cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Những bài học quý Từ thực tiễn hoạt động của Chính phủ, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quý. Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. Hai là, lấy dân làm gốc; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng.

(*) Title bài và các title phụ do Báo Người Lao Động đặt.