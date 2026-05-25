Hành trình hơn 1 năm nhiệm kỳ rực rỡ của Võ Cao Kỳ Duyên

Nhìn lại nhiệm kỳ đáng nhớ của hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên

Xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 vừa qua, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái tự tin trên sân khấu. Người đẹp ghi điểm với những bước catwalk chắc chắn, phong thái cuốn hút sau hơn một năm đương nhiệm và chinh chiến quốc tế.

Chia sẻ tại đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên cho biết hành trình vừa qua giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều cả về kỹ năng lẫn suy nghĩ.

"Hơn 1 năm nhiệm kỳ là hành trình rất đặc biệt với Duyên. Từ những chuyến đi đến khắp mọi miền đất nước, gặp gỡ nhiều con người và trải nghiệm mới, Duyên cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ trong công việc mà cả trong suy nghĩ và cảm xúc. Duyên luôn tự hào vì đã có cơ hội đại diện Việt Nam tại Miss Supranational và mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế" - cô nói.

Duyên và cha mẹ

"Duyên nghĩ mình là một người rất may mắn khi trên hành trình vừa qua luôn có gia đình ở phía sau âm thầm ủng hộ. Dù Duyên lựa chọn theo đuổi nghệ thuật, tham gia các cuộc thi nhan sắc hay tiếp tục việc học, gia đình vẫn luôn tôn trọng và tin tưởng vào quyết định của Duyên. Chính điều đó cho Duyên thêm động lực để cố gắng và trưởng thành hơn mỗi ngày" - Hoa hậu Kỳ Duyên nói thêm.

Với Võ Cao Kỳ Duyên, 609 ngày nhiệm kỳ đã khép lại với thật nhiều yêu thương và kỷ niệm đẹp. "Hành trình mới sẽ lại bắt đầu và Duyên sẽ tiếp tục cố gắng để lan tỏa những điều tích cực nhất"- cô nói.

Võ Cao Kỳ Duyên của hiện tại

Không chạy theo hình ảnh hào nhoáng hay scandal để gây chú ý, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên chọn xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, tích cực.

Đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 khi mới 19 tuổi, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên từng được nhớ đến với hình ảnh một cô sinh viên trẻ trung, sở hữu chiều cao nổi bật cùng vẻ đẹp dịu dàng. Sau hơn 1 năm nhiệm kỳ, điều khán giả nhìn thấy ở nàng hậu không chỉ còn là nhan sắc, mà còn là sự trưởng thành rõ rệt trong suy nghĩ, cách ứng xử và hành trình hoàn thiện bản thân.

Sau đăng quang, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên liên tục tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch tại nhiều địa phương. Cô xuất hiện trong các chương trình thiện nguyện, hoạt động cộng đồng và các sự kiện giao lưu nhằm lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam tới giới trẻ. Người đẹp lặng lẽ thực hiện nghĩa vụ của một Đại sứ du lịch tỉnh Ninh Thuận, làm Đại sứ môi trường xanh tại quê nhà Hải Phòng, và chẳng ngại xắn tay áo cùng nhóm Sài Gòn Xanh lội mương, dọn rác bãi biển.

Cận cảnh nhan sắc hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên

Một trong những dấu ấn đáng nhớ của nhiệm kỳ là việc Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational 2025. Dù chưa đạt thành tích như kỳ vọng, cuộc thi quốc tế được xem là trải nghiệm giúp cô trưởng thành hơn về tư duy và bản lĩnh. ''Tôi học được cách lắng nghe, biết bình tĩnh hơn trước áp lực và trưởng thành hơn trong suy nghĩ'' - người đẹp chia sẻ.

Hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Võ Cao Kỳ Duyên vẫn tập trung cho việc học Tiếng Anh, catwalk, MC, rèn luyện vóc dáng… để hoàn thiện bản thân. Cô cũng đang theo học thêm ngành Quản trị Kinh doanh tại TP HCM.