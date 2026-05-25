HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hành trình hơn 1 năm nhiệm kỳ rực rỡ của Võ Cao Kỳ Duyên

Thùy Trang

(NLĐO)- Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên khép lại nhiệm kỳ với hình ảnh ngày càng trưởng thành.

Nhìn lại nhiệm kỳ đáng nhớ của hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên

Hành trình hơn 1 năm nhiệm kỳ rực rỡ của Võ Cao Kỳ Duyên - Ảnh 1.

Nhìn lại nhiệm kỳ đáng nhớ của hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên

Xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 vừa qua, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái tự tin trên sân khấu. Người đẹp ghi điểm với những bước catwalk chắc chắn, phong thái cuốn hút sau hơn một năm đương nhiệm và chinh chiến quốc tế.

Chia sẻ tại đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên cho biết hành trình vừa qua giúp cô trưởng thành hơn rất nhiều cả về kỹ năng lẫn suy nghĩ.

"Hơn 1 năm nhiệm kỳ là hành trình rất đặc biệt với Duyên. Từ những chuyến đi đến khắp mọi miền đất nước, gặp gỡ nhiều con người và trải nghiệm mới, Duyên cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ trong công việc mà cả trong suy nghĩ và cảm xúc. Duyên luôn tự hào vì đã có cơ hội đại diện Việt Nam tại Miss Supranational và mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế" - cô nói.

Hành trình hơn 1 năm nhiệm kỳ rực rỡ của Võ Cao Kỳ Duyên - Ảnh 2.

Duyên và cha mẹ

"Duyên nghĩ mình là một người rất may mắn khi trên hành trình vừa qua luôn có gia đình ở phía sau âm thầm ủng hộ. Dù Duyên lựa chọn theo đuổi nghệ thuật, tham gia các cuộc thi nhan sắc hay tiếp tục việc học, gia đình vẫn luôn tôn trọng và tin tưởng vào quyết định của Duyên. Chính điều đó cho Duyên thêm động lực để cố gắng và trưởng thành hơn mỗi ngày" - Hoa hậu Kỳ Duyên nói thêm.

Với Võ Cao Kỳ Duyên, 609 ngày nhiệm kỳ đã khép lại với thật nhiều yêu thương và kỷ niệm đẹp. "Hành trình mới sẽ lại bắt đầu và Duyên sẽ tiếp tục cố gắng để lan tỏa những điều tích cực nhất"- cô nói.

Võ Cao Kỳ Duyên của hiện tại

Hành trình hơn 1 năm nhiệm kỳ rực rỡ của Võ Cao Kỳ Duyên - Ảnh 3.

Không chạy theo hình ảnh hào nhoáng hay scandal để gây chú ý, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên chọn xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, tích cực.

Đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 khi mới 19 tuổi, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên từng được nhớ đến với hình ảnh một cô sinh viên trẻ trung, sở hữu chiều cao nổi bật cùng vẻ đẹp dịu dàng. Sau hơn 1 năm nhiệm kỳ, điều khán giả nhìn thấy ở nàng hậu không chỉ còn là nhan sắc, mà còn là sự trưởng thành rõ rệt trong suy nghĩ, cách ứng xử và hành trình hoàn thiện bản thân.

Sau đăng quang, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên liên tục tham gia các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch tại nhiều địa phương. Cô xuất hiện trong các chương trình thiện nguyện, hoạt động cộng đồng và các sự kiện giao lưu nhằm lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam tới giới trẻ. Người đẹp lặng lẽ thực hiện nghĩa vụ của một Đại sứ du lịch tỉnh Ninh Thuận, làm Đại sứ môi trường xanh tại quê nhà Hải Phòng, và chẳng ngại xắn tay áo cùng nhóm Sài Gòn Xanh lội mương, dọn rác bãi biển.

Hành trình hơn 1 năm nhiệm kỳ rực rỡ của Võ Cao Kỳ Duyên - Ảnh 4.

Cận cảnh nhan sắc hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên

Một trong những dấu ấn đáng nhớ của nhiệm kỳ là việc Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational 2025. Dù chưa đạt thành tích như kỳ vọng, cuộc thi quốc tế được xem là trải nghiệm giúp cô trưởng thành hơn về tư duy và bản lĩnh. ''Tôi học được cách lắng nghe, biết bình tĩnh hơn trước áp lực và trưởng thành hơn trong suy nghĩ'' - người đẹp chia sẻ.

 Hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Võ Cao Kỳ Duyên vẫn tập trung cho việc học Tiếng Anh, catwalk, MC, rèn luyện vóc dáng… để hoàn thiện bản thân. Cô cũng đang theo học thêm ngành Quản trị Kinh doanh tại TP HCM.

Tin liên quan

Nhan sắc quyến rũ của Võ Cao Kỳ Duyên

Nhan sắc quyến rũ của Võ Cao Kỳ Duyên

(NLĐO) - Võ Cao Kỳ Duyên tung bộ ảnh rực rỡ trước thềm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Kỳ Duyên hoa hậu kỳ duyên Võ Cao Kỳ Duyên Hành trình của Kỳ Duyên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo