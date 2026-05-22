Giải trí

Nhan sắc quyến rũ của Võ Cao Kỳ Duyên

Thùy Trang

(NLĐO) - Võ Cao Kỳ Duyên tung bộ ảnh rực rỡ trước thềm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Trước thềm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng trở thành tâm điểm chú ý. Cô thu hút sự chú ý bởi kỹ năng catwalk chuyên nghiệp cùng thần thái sân khấu nổi bật. Với những bước đi chắc chắn, khả năng xử lý trang phục linh hoạt và phong cách trình diễn cuốn hút, cô được nhiều nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng'' giao đảm nhận các vị trí quan trọng như first face và vedette trong nhiều bộ sưu tập trình diễn tại sự kiện.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố cảng Hải Phòng, Võ Cao Kỳ Duyên (sinh năm 2005) sớm bộc lộ tố chất của một biểu tượng nhan sắc thế hệ mới khi sở hữu chiều cao lý tưởng 1m75 cùng số đo ba vòng chuẩn 84 - 60 - 97 cm.

Không chỉ gây ấn tượng bằng ngoại hình mang đậm tinh thần phóng khoáng, hiện đại, nàng hậu Gen Z còn có nền tảng học vấn vững vàng khi là sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mỹ nhân gốc Hải Phòng là khi cô xuất sắc vượt qua loạt ứng viên nặng ký để đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024. Nàng hậu còn nhận được các giải thưởng phụ quan trọng khẳng định sắc vóc vượt trội như Người đẹp Biển, Người đẹp Dạ hội…

Nhiều dự đoán, Võ Cao Kỳ Duyên sẽ thắng lớn tại cuộc thi năm nay

Cơ hội lớn của Võ Cao Kỳ Duyên

Danh hiệu Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực bền bỉ, mà còn mở ra cánh cửa đưa cô trở thành đại diện của nhan sắc Việt tại đấu trường quốc tế Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) vào năm 2025.

Song song đó, người đẹp sinh năm 2005 còn ghi điểm trong lòng công chúng thông qua chuỗi dự án thiện nguyện ý nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn và các hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường.

Đêm chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 diễn ra tối 23-5 được xem là điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay khi quy tụ những thí sinh xuất sắc nhất sau hành trình tranh tài kéo dài với nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh Việt Nam.

Cận cảnh nhan sắc người đẹp Hải Phòng

Bên cạnh màn tranh tài của các thí sinh Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, nhiều khán giả cũng chờ đợi phần final walk của Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên trong đêm chung kết. Với kinh nghiệm sân khấu, thần thái trình diễn cùng phong cách catwalk cuốn hút, nàng hậu được kỳ vọng sẽ mang đến một màn xuất hiện giàu cảm xúc trước khi chính thức trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Trước thềm đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên tung bộ ảnh khoe nhan sắc quyến rũ, gây ấn tượng với vẻ đẹp ngày càng trưởng thành.

Nhiều phỏng đoán, Võ Cao Kỳ Duyên là nhan sắc có nhiều cơ hội tại đêm chung kết.

