INOGROUP - Không Gian Gốm Bát Tràng - Thương hiệu 15 Năm giữ gìn văn hóa truyền thống

Đại diện các công ty thành viên trong đêm hội Gala Kỷ Niệm 15 năm INOGROUP ngày 01-10-2025

Khởi nguồn INOGROUP

Ngày 01-10-2010, trong dấu mốc 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, INOGROUP chính thức ra đời. Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của một doanh nghiệp mới mà còn mở ra hành trình xây dựng hệ sinh thái đa ngành, kết hợp công nghệ, quản trị hiện đại cùng bản sắc văn hóa Việt. Tập đoàn lựa chọn hướng đi khác biệt: dung hòa giữa truyền thống và đổi mới, thể hiện khát vọng đưa thương hiệu Việt trên vươn ra quốc tế.

Không Gian Gốm Bát Tràng thành lập

Ngày 11-11-2016, Không Gian Gốm Bát Tràng (KGG) được thành lập, trở thành cột mốc quan trọng của INOGROUP. Thương hiệu mới vừa bảo tồn giá trị truyền thống làng nghề, vừa mang đến diện mạo mới cho nghệ thuật gốm trong đời sống hiện đại. Cùng với việc mở rộng hệ thống showroom, KGG hướng tới lan tỏa sản phẩm gốm sứ Việt gắn với văn hóa – nghệ thuật đến khắp ba miền đất nước.

Không Gian Gốm Bát Tràng (thành viên Tập đoàn INOGROUP) nổi bật như một thương hiệu quốc gia về ngành gốm

Hệ sinh thái INOGROUP - Không Gian Gốm Bát Tràng

KGG mang sứ mệnh đưa tinh hoa gốm sứ Bát Tràng đến gần hơn với khách hàng trong và ngoài nước. Không chỉ là nơi kinh doanh, đây còn là không gian văn hóa – nghệ thuật, kết nối di sản ngàn năm với đời sống thẩm mỹ và phong thủy đương đại.

Cho đến hiện tại, KGG đã trở thành điểm đến quen thuộc của người yêu gốm và văn hóa truyền thống Việt Nam. Các sản phẩm gốm sứ chính gốc thủ công tinh xảo từ nghệ nhân Bát Tràng, được thị trường trong nước lẫn quốc tế đón nhận.

Sản phẩm An Thổ Túc - Hệ sinh thái trà cụ thuần Việt - được sử dụng để tiếp đón bạn bè trong nước và quốc tế

Hành trình 15 năm phát triển

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, từ một doanh nghiệp trẻ, INOGROUP đã vươn lên trở thành hệ sinh thái đa ngành vững mạnh, với thông điệp "Kiến tạo tương lai, vươn tầm thời đại". Kỷ niệm 15 năm (2010 – 2025) là dịp tri ân, kết nối và khẳng định vị thế của tập đoàn.

Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm,

triển lãm và trà đàm "Gốm và Trà" mang đậm màu sắc văn hóa, nơi khách tham dự được chiêm ngưỡng những tác phẩm gốm tinh xảo kết hợp cùng nghệ thuật thưởng trà tao nhã. Triển lãm không chỉ trưng bày sản phẩm mà còn mở ra không gian giao lưu, trao đổi, giúp mọi người hiểu rõ thêm giá trị di sản và tinh hoa văn hóa Việt mà INOGROUP và KGG đang nỗ lực gìn giữ, lan tỏa.

Bên cạnh đó, Gala kỷ niệm 15 năm là điểm nhấn khép lại chuỗi sự kiện, được tổ chức trong không gian trang trọng. Buổi tiệc là dịp vinh danh, tri ân toàn thể cán bộ, nhân viên đã gắn bó, cũng như thể hiện sự trân trọng với những đối tác, khách hàng đã đồng hành cùng INOGROUP suốt hành trình 15 năm. Đây cũng là cơ hội để lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ định hướng và khát vọng chinh phục những mục tiêu mới trong tương lai.

Ông Vũ Đình Mạnh - chủ tịch tập đoàn INOGROUP, phát biểu đầy cảm xúc tại đêm Gala chúc mừng 15 năm thành lập INOGROUP

Lời tri ân và tầm nhìn mới

Từ khởi đầu khiêm tốn tại Hà Nội, sau 15 năm INOGROUP đã vươn mình trở thành hệ sinh thái đa ngành, lấy quản trị, công nghệ mới và văn hóa làm nền tảng. Trong hành trình ấy, Không Gian Gốm Bát Tràng không chỉ là một thương hiệu thành viên mà còn là linh hồn văn hóa, góp phần bồi đắp bản sắc cho toàn tập đoàn.

Kỷ niệm 15 năm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy nỗ lực và thành tựu, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược: kiến tạo giá trị bền vững, đồng hành cùng sự phát triển đất nước, vươn ra toàn cầu và giữ vững vị thế tiên phong trong thời đại đổi mới.