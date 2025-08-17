HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hành trình truy bắt 3 kẻ trộm gốc sâm Ngọc Linh giá hàng trăm triệu đồng ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Lực lượng Công an TP Đà Nẵng làm rõ nhóm đối tượng trộm hàng trăm gốc sâm Ngọc Linh trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày 17-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Trà Linh vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP làm rõ vụ trộm sâm Ngọc Linh lớn xảy ra trên địa bàn.

Hành trình truy bắt 3 kẻ trộm sâm Ngọc Linh ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

3 đối tượng trộm hàng trăm gốc sâm Ngọc Linh nhanh chóng bị bắt giữ

Trước đó, ngày 16-8, Công an xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của ông H.V.T. (trú thôn 2, xã Trà Linh) - đại diện cho 5 hộ dân, về việc bị kẻ gian lấy trộm khoảng 300 gốc sâm Ngọc Linh từ 2 đến 15 năm tuổi, trị giá ước tính 300 triệu đồng, tại khu vực chốt trồng sâm chung ở thôn 2.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã Trà Linh đã phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT khu vực 5 triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ: rà soát địa bàn, dựng lại hiện trường, khoanh vùng nghi phạm, thu thập từng dấu vết nhỏ nhất để truy vết đối tượng.

Chỉ sau 24 giờ khẩn trương điều tra, lực lượng công an xác định 3 nghi phạm trộm sâm Ngọc Linh gồm A Phân, A Đoàn (cùng SN 2007) và A Ghin (SN 2004; cùng trú tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi).

Các đối tượng khai nhận đã lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở để lén lút xâm nhập, đào trộm sâm mang đi tiêu thụ. Lực lượng công an đã thu giữ 273 gốc sâm Ngọc Linh nặng 7,2 kg, cùng 115 triệu đồng tiền mặt do bán số sâm trộm cắp mà có và 2 xe máy các đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án.

Tin liên quan

Xúc động lá thư gửi Công an Đà Nẵng của cha cô gái bị "bắt cóc online"

Xúc động lá thư gửi Công an Đà Nẵng của cha cô gái bị "bắt cóc online"

(NLĐO) – Cảm phục trước tinh thần vì dân phục vụ của các chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng, người cha có con gái bị "bắt cóc online" đã gửi thư cảm ơn.

CLIP: Đột kích chuyên án "khủng": Bắt 2 nghi phạm cùng 300 kg ma túy ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị BĐBP tỉnh Quảng Trị triệt phá tại Đà Nẵng, thu giữ gần 300 kg ma túy cùng súng AK và nhiều tang vật.

Hé lộ loạt tuyến tàu điện ngầm, hầm ngầm mới tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Trong quy hoạch giao thông đô thị, Đà Nẵng định hướng phát triển hầm qua sân bay, sông Hàn và nhiều tuyến tàu điện ngầm.

Công an TP Đà Nẵng tỉnh Quảng Ngãi sâm ngọc linh Đà Nẵng Trà Linh
