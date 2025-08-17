Ngày 17-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Trà Linh vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP làm rõ vụ trộm sâm Ngọc Linh lớn xảy ra trên địa bàn.

3 đối tượng trộm hàng trăm gốc sâm Ngọc Linh nhanh chóng bị bắt giữ

Trước đó, ngày 16-8, Công an xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của ông H.V.T. (trú thôn 2, xã Trà Linh) - đại diện cho 5 hộ dân, về việc bị kẻ gian lấy trộm khoảng 300 gốc sâm Ngọc Linh từ 2 đến 15 năm tuổi, trị giá ước tính 300 triệu đồng, tại khu vực chốt trồng sâm chung ở thôn 2.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã Trà Linh đã phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT khu vực 5 triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ: rà soát địa bàn, dựng lại hiện trường, khoanh vùng nghi phạm, thu thập từng dấu vết nhỏ nhất để truy vết đối tượng.

Chỉ sau 24 giờ khẩn trương điều tra, lực lượng công an xác định 3 nghi phạm trộm sâm Ngọc Linh gồm A Phân, A Đoàn (cùng SN 2007) và A Ghin (SN 2004; cùng trú tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi).

Các đối tượng khai nhận đã lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở để lén lút xâm nhập, đào trộm sâm mang đi tiêu thụ. Lực lượng công an đã thu giữ 273 gốc sâm Ngọc Linh nặng 7,2 kg, cùng 115 triệu đồng tiền mặt do bán số sâm trộm cắp mà có và 2 xe máy các đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án.