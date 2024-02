Hành trình truy bắt hung thủ cướp ngân hàng táo tợn ở Lâm Đồng

Ngày 8-2, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã trao quyết định khen thưởng đột xuất cho lực lượng công an tham gia truy bắt kẻ cướp ngân hàng tại huyện Đức Trọng chiều 7-2.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khen thưởng lực lượng công an.

Kẻ gây án là Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, quê Hà Tĩnh; ngụ xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), bị bắt giữ chỉ sau 10 giờ gây án. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ được khẩu súng mà Trung dùng để cướp và bắn bảo vệ ngân hàng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao Công an huyện Đức Trọng và Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết tâm, nhanh chóng bắt giữ kẻ cướp táo tợn, thu hồi đầy đủ tài sản, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân đón Tết Nguyên đán.

Nghi phạm cướp ngân hàng Nguyễn Thành Trung bị bắt sau 10 giờ gây án.

Theo công an, chiều 7-2, Trung mặc quần jean, áo khoác, đeo khẩu trang, balô và thủ sẵn súng trong người rồi đến một ngân hàng ở thị xã Liên Nghĩa. Vào bên trong, nghi phạm rút súng uy hiếp, ép một nhân viên bỏ tiền vào balô cho mình.



Thấy nhân viên bỏ tiền chậm, Trung trèo vào bên trong, tự tay lấy nhiều cọc tiền nhét vào balô. Sau khi lấy tiền, Trung ra ngoài thì gặp một bảo vệ ngân hàng. Bị bảo vệ phản ứng, Trung dùng súng bắn. May mắn, bảo vệ thoát chết, chỉ bị xây xát nhẹ khi viên đạn sượt qua ngực. Tên cướp sau đó lên chiếc xe máy của mình tẩu thoát.

Nhân viên ngân hàng bị Trung dùng súng bắn sượt qua ngực.

Kẻ cướp sau đó chạy vào khu vực hồ Nam Sơn, đổi từ xe Dream dùng đi cướp ngân hàng sang xe máy khác, thay tất cả quần áo, balô và quăng hết vật dụng được sử dụng trong thời điểm gây án xuống hồ. Tên này chọn những con đường không có camera an ninh để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.



Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng đến hiện trường, chỉ đạo truy bắt kẻ cướp ngân hàng táo tạo trong ngày giáp Tết Nguyên đán. Nhiều tuyến đường lớn nhỏ được lực lượng chức năng chốt chặn để tìm tên cướp.

Nghi phạm cướp ngân hàng thời điểm bỏ trốn.

Xác định Trung là nghi phạm chính, Công an huyện Đức Trọng và Công an tỉnh Lâm Đồng liên tục truy xét nhiều tuyến đường xuyên đêm. Hai tổ truy bắt chính phát hiện nghi phạm tẩu thoát bằng xe máy trên Quốc lộ 1A từ tỉnh Ninh Thuận để về TP HCM, sau đó có thể trốn ra nước ngoài.



Khi ngang huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Thành Trung bị cơ quan công an khống chế bắt giữ, thu hồi được 3 tỉ đồng cướp ở ngân hàng trước đó.