Ngày 19-8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ đối tượng Thạch Thanh Tuấn (SN 2000; ngụ xã Phú Tân, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Cố ý gây thương tích".

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái qua) chỉ đạo công tác điều tra, truy bắt đối tượng tại hiện trường

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16-8, anh N.V.M (SN 1990; xã Phú Tân) đến Công an xã Phú Tân trình báo về việc con gái anh là N.H.N.K.B (SN 2011) đi cùng bạn là Đinh Minh Đ. (SN 2013) rồi mất tích vào chiều cùng ngày, nghi vấn bị bắt cóc.

Công an xã Phú Tân liền triển khai lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, công an và người dân phát hiện B. và Đ. bị trói 2 tay, 2 chân tại một ruộng khoai cao. Trong đó, B. trong tình trạng không mặc quần áo với nhiều thương tích trên người, có dấu hiệu bị xâm hại; còn Đ. trên vùng đầu cũng có nhiều vết thương nên đã người cả 2 đến Trung tâm Y tế Phú Tân cấp cứu, điều trị. Hiện sức khỏe của 2 nạn nhân đã ổn định.

Xét thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng nên Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang - đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an xã Phú Tân tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng đối tượng gây án, nhằm kịp thời chấn an dư luận.

Đến trưa 17-8, các trinh sát đã xác định và bắt giữ Thạch Thanh Tuấn tại nhà ở xã Phú Tân trước sự ngỡ ngàng của vợ, con Tuấn và người dân xung quanh.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định khoảng 17 giờ ngày 16-8, sau khi đã uống rượu và sử dụng ma túy, Tuấn chạy xe máy trên đường thì thấy Đ. điều khiển xe đạp điện chở B. nên gọi lại nhờ Đ. đi mượn giùm dụng cụ để sửa xe thì Đ. đồng ý.

Lực lượng công an bắt giữ Thạch Thanh Tuấn chưa đầy 24 giờ gây án

Sửa xe xong, Tuấn trả công cho Đ. và B. 50.000 đồng nhưng cả 2 không nhận. Tuấn rủ Đ. và B. đi ra ruộng hái dưa hấu ăn thì cả 2 đồng ý và đi theo Tuấn đến khu vực ruộng khoai cao vắng người qua lại.

Tại đây, Tuấn sử dụng cây kiềm (mang theo trong xe) đánh vào đầu B. và Đ. nhiều cái để khống chế tinh thần, sau đó trói tay, chân Đ. rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với B.

Thạnh Thanh Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Thực hiện hành vi đồi bại xong, Tuấn trói tay, chân B. lại rồi dùng vải nhét vào miệng B. và Đ. để không cho nạn nhân tri hô, rồi lên xe rời khỏi hiện trường.