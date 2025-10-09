HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Triển lãm "Kết nối" - Nơi hội tụ cảm xúc và sáng tạo

Bài và ảnh: Minh Anh

(NLĐO) – Thêm một cuộc triển lãm mỹ thuật đầy cảm xúc của Hội Mỹ thuật TP HCM


Triển lãm "Kết nối" - Nơi hội tụ cảm xúc và sáng tạo - Ảnh 1.

Triển lãm "Kết nối" tại Hội Mỹ thuật TP HCM

Tối 8-10, tại Hội Mỹ thuật TP HCM (218A Pasteur, phường Xuân Hòa, TP HCM) đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm mỹ thuật "Kết nối".

Sự kiện quy tụ 26 tác giả với nhiều tác phẩm mang phong cách và cảm xúc khác nhau, phản ánh diện mạo sinh động của mỹ thuật đương đại thành phố.

Phát biểu tại khai mạc, họa sĩ Siêu Quý – Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP HCM nhấn mạnh: "Triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu thành quả sáng tạo của các họa sĩ mà còn là nhịp cầu gắn kết các thế hệ nghệ sĩ, giúp họ trao đổi, học hỏi, cùng lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến với công chúng".

Ông cũng khẳng định, mỗi tác phẩm trưng bày là một thế giới cảm xúc riêng, phản ánh tâm hồn, bản sắc và góc nhìn độc lập của người nghệ sĩ trước cuộc sống.

Triển lãm "Kết nối" - Nơi hội tụ cảm xúc và sáng tạo - Ảnh 2.

Triển lãm "Kết nối" tại Hội Mỹ thuật TP HCM là điểm hẹn của nhiều họa sĩ

Sau phần phát biểu, các đại biểu và nghệ sĩ đã cắt băng khai mạc triển lãm chính thức mở ra không gian nghệ thuật rực rỡ và đa sắc. Những bức tranh sơn dầu, acrylic, màu nước được bày biện hài hòa tạo nên một tổng thể vừa gần gũi vừa mới mẻ giúp người xem cảm nhận được nhịp thở của cuộc sống qua từng gam màu, đường nét.

Triển lãm "Kết nối" - Nơi hội tụ cảm xúc và sáng tạo - Ảnh 3.

Triển lãm "Kết nối" tại Hội Mỹ thuật TP HCM

Đặc biệt, các tác giả tham gia triển lãm cũng thống nhất trích một phần tiền bán tranh để ủng hộ đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng của giới nghệ sĩ TP HCM những người không chỉ sáng tạo vì cái đẹp mà còn vì con người.

Triển lãm "Kết nối" được xem như một dịp tri ân, gặp gỡ và gắn kết giữa các nghệ sĩ, những người đã và đang đồng hành cùng mỹ thuật TP HCM trên hành trình sáng tạo không ngừng.

Triển lãm mở cửa tự do đến hết ngày 14-10 hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn của giới yêu nghệ thuật và công chúng thành phố, nơi người xem có thể tìm thấy sự đồng điệu sẻ chia và nguồn cảm hứng mới từ thế giới sắc màu hội họa.

