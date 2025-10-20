Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ngày 19-10 cho biết sẽ tổ chức triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026).

Triển lãm diễn ra vào tháng 11-2025 tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; trưng bày từ 100 đến 150 tranh dưới hình thức tranh cổ động tấm lớn. Triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Mẫu biểu trưng chính thức kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Bộ VH-TT-DL

Triển lãm còn nhằm tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp qua các thời kỳ; nâng cao vị thế, hình ảnh của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân, của cử tri với Quốc hội Việt Nam cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng.



