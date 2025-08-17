Hấp dẫn màn so tài giữa Man United và Arsenal

mùa bóng 2025 - 2026 Man Uninted - Arsenal lúc 22 giờ 30 phút ngày 17-8 là cơ hội để người hâm mộ chứng kiến màn so tài giữa hàng công được làm mới của 2 đội.

Dẫn dắt "Quỷ đỏ" từ nửa cuối mùa trước nhưng HLV Ruben Amorim cùng học trò kết thúc Giải Ngoại hạng Anh với thành tích tệ nhất kể từ lúc đội rớt hạng năm 1974: 42 điểm cùng vị trí thứ 15. Thêm thất bại trước Tottenham ở trận chung kết Europa League, Man United lần đầu tiên sau 10 năm vắng bóng ở các cúp châu Âu.

Arsenal kỳ vọng tiền đạo tân binh Viktor Gyökeres sẽ giúp họ không hụt hơi trong cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng Anh sau 3 mùa liên tiếp về nhì (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, việc không mất sức ở đấu trường châu Âu có thể giúp thầy trò ông Amorim tập trung lấy lại uy danh tại Premier League. Nhận thấy điểm yếu ở hàng công trong mùa trước (chỉ ghi 42 bàn), nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã mang về cùng lúc 3 tiền đạo giỏi và tiềm năng, gồm Bryan Mbuemo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko.

Mbuemo và Cunha chơi nổi bật trong màu áo Brentford và Wolverhampton, còn Sesko được đánh giá cao ở Leipzig. Để xem ông Amorim có tung cả 3 ra sân ngay từ đầu khi đội cần 3 điểm trước Arsenal để tạo khí thế cho mùa giải mới.

Arsenal đã 3 mùa gần nhất về nhì nên HLV M. Arteta phải tăng cường hàng công bằng trung phong Viktor Gyökeres, tiền đạo cánh Noni Madueke để có thể tạo đột phá trong cuộc đua vô địch. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng làm dày tuyến giữa bằng tiền vệ đồng hương M. Zubimendi.

Gyökeres quá quen thuộc với HLV Amorim khi cả hai từng cùng phục vụ cho CLB Sporting Lisbon. Ngôi sao Thụy Điển đã ghi 68 bàn tại Giải Vô địch Bồ Đào Nha trong 2 mùa gần nhất, trung bình 1,07 bàn/trận. Có thể hình tốt - cao 1,89 m, nặng 94 kg - nhưng tiền đạo 27 tuổi này chỉ ghi 2 bàn bằng đầu trong tổng số 68 bàn kể trên, còn số lần lập công bằng chân phải là 57.

Vì thế, hàng phòng ngự và thủ môn Onana của Man United phải cảnh giác với tân binh đáng xem nhất phía Arsenal. Hàng thủ của đội chủ sân Old Trafford chưa tạo được sự yên tâm trong khi tuyến phòng ngự của đội khách khá chắc chắn. Sự ổn định của thủ môn D. Raya và các hậu vệ góp phần giúp "pháo thủ" bất bại trên sân khách trong 14 vòng gần nhất ở Giải Ngoại hạng Anh, với 7 trận thắng và 7 trận hòa.

Man United chỉ mới thua 2 trận sau 18 trận gần nhất tiếp Arsenal ở Premier League nhưng 2 thất bại đó đều xảy ra khi HLV Arteta dẫn dắt "pháo thủ" - tháng 11-2020 và tháng 5-2024. Trong 11 lần gần nhất làm khách ở sân Old Trafford tại Giải Ngoại hạng Anh, Arsenal đã ghi 14 bàn. Với sự xuất hiện của Gyökeres, CĐV "pháo thủ" tin rằng đội bóng con cưng của họ sẽ tiếp tục phá lưới Onana, thậm chí ra về với 3 điểm.

Niềm tin của người hâm mộ Arsenal càng lớn khi siêu máy tính Opta dự đoán tỉ lệ thắng của đội khách đêm 17-8 là 45,1% so với 29,5% của Man United!

Trận Chelsea - Crystal Palace lúc 20 giờ cũng đáng chú ý khi giới chuyên môn chờ đợi đội chủ sân Stamford Bridge sẽ chứng tỏ được sức mạnh của một trong các ứng cử viên cho ngôi vô địch mùa này.



