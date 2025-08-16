HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Liverpool thắng kịch tính Bournemouth, gửi cảnh báo đến các đối thủ

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Màn bùng nổ cuối trận của các chiến binh áo đỏ giúp Liverpool bảo toàn chiến thắng sân nhà trước Bournemouth trong ngày mở màn mùa giải mới.

Trận đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa giải mới tại sân Anfield của Liverpool rạng sáng 16-8 không chỉ kịch tính về chuyên môn mà còn in đậm dấu ấn từ những khoảnh khắc trong cũng như ngoài sân cỏ. 

Trước giờ bóng lăn, cầu trường Anfield dành một phút mặc niệm cho cựu cầu thủ "The Kop" Diogo Jota và người em Andre Silva. Phút 20, sân bóng lại tiếp tục dừng trong khoảnh khắc để khán giả tưởng nhớ ngôi sao vắn số của Liverpool.

Liverpool thắng kịch tính Bournemouth, gửi cảnh báo đến các đối thủ- Ảnh 1.

Trận cầu tại sân Anfield sôi động và đầy ắp "sự cố"

Liverpool nhập cuộc đầy khí thế và sớm vượt lên dẫn trước. Tân binh Hugo Ekitike mở tỉ số ở phút 37 bằng pha dứt điểm quyết đoán, trước khi Cody Gakpo nhân đôi cách biệt đầu hiệp hai, từ pha kiến tạo của Ekitike.

Liverpool thắng kịch tính Bournemouth, gửi cảnh báo đến các đối thủ- Ảnh 2.

Tân binh Hugo Ekitike rực sáng với một bàn thắng và một kiến tạo

Liverpool thắng kịch tính Bournemouth, gửi cảnh báo đến các đối thủ- Ảnh 3.

Cody Gakpo ngày càng hoàn thiện kỹ năng dứt điểm

Tuy nhiên, Bournemouth không dễ dàng buông xuôi. Antoine Semenyo tỏa sáng rực rỡ với cú đúp trong vòng 12 phút, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ở phút 76 với tỉ số 2-2.

Liverpool thắng kịch tính Bournemouth, gửi cảnh báo đến các đối thủ- Ảnh 4.

Antoine Semenyo lập cú đúp trong vòng 12 phút, đẩy Liverpool vào tình cảnh hoảng loạn

Không chấp nhận được tình cảnh này, Liverpool vùng dậy mạnh mẽ trong những phút cuối trận. Siêu dự bị Federico Chiesa trở thành người hùng với pha băng vào ghi bàn nhanh như chớp ở phút 88, đưa Liverpool vượt lên dẫn 3-2.

Liverpool thắng kịch tính Bournemouth, gửi cảnh báo đến các đối thủ- Ảnh 5.

Federico Chiesa ghi bàn thắng rất quan trọng

Đến phút bù giờ 90+4, nhận đường chuyền từ một cầu thủ vào sân thay người khác là Wataru Endo, Mohamed Salah ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 4-2 cho những nhà đương kim vô địch.

Liverpool thắng kịch tính Bournemouth, gửi cảnh báo đến các đối thủ- Ảnh 6.

Salah duy trì thói quen ghi bàn trong trận mở màn mùa giải của Liverpool

Đây cũng là bàn thắng thứ 10 của Salah trong các trận khai mạc Premier League, một kỷ lục thú vị của giải đấu hàng đầu nước Anh. 

Salah cũng cho thấy anh thực sự là "hung thần" của Bournemouth khi ghi bàn thắng thứ 12 ở tất cả 13 lần đối đầu giữa hai đội bóng xứ sương mù.

Chiến thắng giúp Liverpool khởi đầu suôn sẻ trong hành trình chinh phục danh hiệu mùa này, đồng thời khẳng định chiều sâu lực lượng với sự hòa nhập tốt của các tân binh. 

Các mũi tấn công như Ekitike, Gakpo, Chiesa và Salah cùng lập công, trong khi hàng tiền vệ kiểm soát trận đấu tốt hơn ở hiệp hai.

Liverpool thắng kịch tính Bournemouth, gửi cảnh báo đến các đối thủ- Ảnh 8.

Liverpool khởi đầu mỹ mãn

Phía Bournemouth, Semenyo vừa là điểm sáng với cú đúp vừa là tâm điểm của vụ việc đáng tiếc liên quan tới phân biệt chủng tộc trong trận. 

HLV Andoni Iraola bày tỏ sự thất vọng nhưng cũng ca ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò: "Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng. Điều quan trọng là cả đội cùng Semenyo đứng vững trước sự việc đáng lên án này".

Khởi đầu mùa giải bằng một trận cầu nhiều cảm xúc và kịch tính, Liverpool không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Tinh thần đoàn kết, sự tôn trọng và quyết tâm sẽ song hành cùng họ trong suốt chặng đường phía trước.

mở màn Ngoại hạng Anh Liverpool 4-2 Bournemouth Hugo Ekitike Cody Gakpo Federico Chiesa Mohamed Salah Antoine Semenyo
