Văn hóa - Văn nghệ

Hấp dẫn, sinh động với triển lãm "Đung đưa với nắng"

Bài và ảnh: Ánh Nguyệt

(NLĐO) – Một cuộc đối thoại hội họa giữa hai họa sĩ đam mê sáng tạo và khám phá cái mới cho đời sống mỹ thuật


Hấp dẫn, sinh động với triển lãm "Đung đưa với nắng"- Ảnh 1.

Triển lãm "Đung đưa với nắng" còn là nơi để giới chuyên môn nói về sáng tạo của hai họa sĩ đam mê khám phá cái mới cho đời sống mỹ thuật tại TP HCM

Triển lãm "Đung đưa với nắng" giới thiệu 62 tác phẩm hội họa của hai họa sĩ Phạm Ngọc Khánh và Nguyễn Minh - hai cá tính nghệ thuật độc lập nhưng cùng chung tình yêu với thiên nhiên và con người miền Nam.

Triển lãm nghệ thuật thu hút giới trẻ

Không gian nghệ thuật dung dị nhưng sâu lắng, nơi thiên nhiên và con người hiện lên bằng hai lối biểu đạt hội họa riêng biệt. 

Sức hút đến từ sự "đối thoại thị giác" độc đáo giữa hai họa sĩ cùng chọn một đề tài phong cảnh, tĩnh vật nhưng mỗi người lại thể hiện bằng chất cảm và kỹ thuật không thể trộn lẫn, mang đến sự khám phá, sáng tạo độc đáo cho đời sống mỹ thuật tại TP HCM. 

Đặc biệt, triển lãm thu hút đông người trẻ đến xem.

Hấp dẫn, sinh động với triển lãm "Đung đưa với nắng"- Ảnh 2.

Một góc Triển lãm "Đung đưa với nắng"

Họa sĩ Phạm Ngọc Khánh với phong cách hiện thực trữ tình, kết hợp yếu tố trang trí trong các bức tranh phong cảnh và đời sống thường nhật. Đặc biệt gây ấn tượng với dòng tranh bột đất chất liệu tự nhiên.

Trong các tác phẩm như "Chợ nổi Cái Răng","Dưới chân núi Cúi" hay "Sự bao dung của đất" hay bố cục phân lớp chậm rãi, không gian tĩnh lặng, ánh sáng trầm mềm, đưa người xem vào một thế giới nội tâm sâu thẳm. Ở đó, cảnh vật được ghi lại và được chuyển hóa thành những biểu tượng thị giác giàu tính trừu tượng.

Với họa sĩ, đất không đơn thuần là chất liệu, mà là ký ức, là sự kết nối với thiên nhiên.

Còn họa sĩ Nguyễn Minh thì đưa ánh sáng vào trung tâm trong thực hành hội họa để soi chiếu cảnh vật, mở rộng không gian, thể hiện thời gian và tâm trạng trong sáng tác.

Hấp dẫn, sinh động với triển lãm "Đung đưa với nắng"- Ảnh 3.

Đông giới trẻ đã đến xem Triển lãm "Đung đưa với nắng"

Triển lãm đa sắc màu

Chính vì thế tranh phong cảnh của họa sĩ Nguyễn Minh luôn lấy ánh sáng làm cấu trúc chủ đạo, tạo chiều sâu không gian và dẫn dắt thị giác. Nổi bật là các tác phẩm "Chiều về trên lung - Long Sơn", ánh sáng chiếu từ góc trái trên làm nổi bật khối cây khô và phản chiếu mềm mại trên mặt nước tĩnh lặng, tạo nên một đối xứng thị giác đầy nhịp điệu.

Trong "Bến ghe Phan Thiết", ánh sáng trưa gay gắt làm mặt nước lấp loáng, khiến ghe trở thành điểm hội tụ của màu sắc và hình khối.

Với "Hồ núi Dinh", ánh sáng không phải để trang trí mà là cấu trúc bố cục, ánh sáng điều tiết không gian, chia lớp cảnh, hướng dẫn thị giác người xem, và tạo độ rung cảm nội tâm rất đặc trưng.

Hấp dẫn, sinh động với triển lãm "Đung đưa với nắng"- Ảnh 4.

Nhiều tác phẩm níu chân người xem khá lâu trong Triển lãm "Đung đưa với nắng"

Trong tác phẩm "Bên hoa phù dung", ánh sáng vàng bao phủ không gian, tạo chiều sâu nội tâm hơn là vẻ rực rỡ. Không theo lối vẽ lụa truyền thống mà xử lý hình thể mềm mại, ánh sáng loang đều, làm mờ ranh giới giữa hình và nền. Cách tiếp cận này thể hiện tư duy thị giác hiện đại, đồng thời vẫn giữ được nét thanh thoát, tinh tế đặc trưng của tranh lụa.

Triển lãm "Đung đưa với nắng" mở cửa đến hết ngày 12-8, tại Hội Mỹ thuật TP HCM (218A Pasteur, phường Xuân Hòa, TP HCM).

Tin liên quan

Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm Báo Người Lao Động

Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm Báo Người Lao Động

(NLĐO) – Triển lãm ảnh với chủ đề "Báo Người Lao Động trong dòng chảy 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam" khai mạc lúc 14 giờ 30 phút ngày 25-7.

Dư âm sau triển lãm Nguyễn Á: Lưu giữ ký ức, thắp lên khát vọng tương lai

(NLĐO) – Những tình cảm của công chúng dành cho Nguyễn Á đã giúp anh thăng hoa và phát huy nhiều bộ sách mới đầy giá trị nhân văn

