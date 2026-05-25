Harry Kane: "Bản hợp đồng hay nhất lịch sử" Bayern Munich

Trên sân Olympiastadion ở Berlin đêm 24-5, Bayern Munich đánh bại Stuttgart 3-0 để lần đầu giành DFB-Pokal kể từ năm 2020. "Người hùng" của trận đấu không ai khác hơn Harry Kane, tác giả cú hat-trick trong hiệp hai, qua đó nâng tổng số bàn thắng mùa này lên con số 61 sau 51 trận trên mọi đấu trường.



Bayern Munich quyết thắng ở chung kết Cúp Quốc gia Đức

Sau hiệp một gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu năng lượng của Stuttgart, Bayern Munich tăng tốc mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Kane khai thông thế bế tắc bằng pha đánh đầu chính xác ở phút 55 trước khi ghi thêm hai bàn thắng nữa, trong đó có một pha xử lý đẳng cấp và một quả phạt đền ở thời gian bù giờ.

Truyền thông Đức đồng loạt ca ngợi màn trình diễn của chân sút người Anh. Nhiều tờ báo nhận định Harry Kane chính là sự khác biệt giúp Bayern vượt qua đối thủ trong trận đấu mà Stuttgart chơi không hề lép vế. HLV Vincent Kompany cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu của toàn đội, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội gần như hoàn hảo trong hiệp hai.

Danh hiệu DFB-Pokal giúp Bayern hoàn tất cú đúp Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức mùa này, đồng thời nâng tổng số danh hiệu mà Kane giành được cùng đội bóng xứ Bavaria lên con số 4 sau ba mùa giải. Đây là thành tích hoàn toàn trái ngược với quãng thời gian dài trắng tay của anh tại Tottenham.

Phong độ bùng nổ của Kane cũng kéo theo hàng loạt tin đồn chuyển nhượng. Hợp đồng hiện tại của tiền đạo 32 tuổi còn thời hạn đến năm 2027 nhưng nhiều nguồn tin cho rằng anh có thể trở lại Premier League để chinh phục kỷ lục ghi 260 bàn của Alan Shearer.

Hiện Kane đã sở hữu 213 bàn thắng tại giải đấu cao nhất nước Anh. Bên cạnh đó, Barcelona cũng được cho là đang theo dõi sát tình hình nhằm tìm người "kế nhiệm" Robert Lewandowski.

Tuy nhiên, Bayern Munich không có ý định để ngôi sao số một của mình ra đi. Chủ tịch danh dự Uli Hoeness khẳng định Kane là "bản hợp đồng xuất sắc nhất trong lịch sử Bayern Munich" và nhấn mạnh đội bóng Đức là CLB mua cầu thủ chứ không phải bán cầu thủ. Thậm chí, ông còn hài hước nhận xét rằng Barcelona "không có tiền" để thực hiện thương vụ này.

Về phần mình, Kane cũng phát đi tín hiệu tích cực. Tiền đạo đội trưởng tuyển Anh cho biết anh hoàn toàn thoải mái với tình hình hiện tại và chưa có lý do để nghĩ đến việc rời Allianz Arena.

"Mọi người đều biết tôi hạnh phúc thế nào ở đây. Tôi yêu đội bóng, yêu HLV và những gì chúng tôi đang xây dựng. Nếu có cuộc nói chuyện về việc gia hạn hợp đồng, tôi sẵn sàng lắng nghe, nhưng hiện tại không có bất kỳ áp lực nào", Kane chia sẻ.

Những phát biểu từ cả hai phía cho thấy tương lai của Harry Kane nhiều khả năng vẫn gắn liền với Bayern Munich, nơi anh đang tận hưởng giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp với những bàn thắng, danh hiệu và sự thừa nhận mà anh từng chờ đợi suốt nhiều năm.

Phong độ tuyệt vời của Harry Kane tại Bayern Munich cũng là tín hiệu tích cực dành cho các CĐV Anh, những người quan tâm đến hành trình chinh phục World Cup 2026 sắp tới của "Tam sư" mà Kane chính là linh hồn trong lối chơi của đội.

Thủ lĩnh xuất sắc này được gửi gắm nhiều kỳ vọng từ hàng triệu tín đồ túc cầu giáo xứ sở sương mù.