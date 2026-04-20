Bayern Munich ngược dòng hạ Stuttgart, Harry Kane có danh hiệu vô địch Bundesliga thứ nhì

Hành trình bảo vệ ngôi vô địch Bundesliga giành được mùa trước được Bayern Munich hoàn thành theo cách không thể ấn tượng hơn. Trên sân nhà Allianz Arena, "Hùm xám" ngược dòng đánh bại Stuttgart 4-2 và kết thúc mùa giải sớm hơn dự định với việc lên ngôi số 1 làng cầu Đức lần thứ 34 trong lịch sử.



Hai đội nhập cuộc khá cân bằng trong khoảng 15 phút đầu, với những cơ hội không thực sự rõ ràng thuộc về Kim Min-Jae và Bilal El Khannouss. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 21 khi Chris Führich tận dụng đường chuyền tinh tế của đồng đội để thoát xuống phía sau hàng thủ Bayern, dễ dàng ghi bàn mở tỉ số từ góc hẹp.

Bàn thua suýt làm hỏng ngày đăng quang sớm của Bayern Munich, nhưng nhà đương kim vô địch nhanh chóng đáp trả mạnh mẽ. Chỉ trong vòng 6 phút, các chân sút chủ nhà ba lần xé toang mành lưới Stuttgart, lật ngược thế trận trong sự sững sờ của đối phương lẫn đông đảo cổ động viên đội khách.

Jamal Musiala đột phá bên cánh trái trước khi kiến tạo cho Raphael Guerreiro dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1 ở phút 31. Hai phút sau, sai lầm của Stuttgart từ giữa sân tạo điều kiện để Luis Díaz kiến tạo cho Nicolas Jackson dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1.

Chưa dừng lại, cú sút đổi hướng của Alphonso Davies từ ngoài vòng cấm giúp Bayern Munich dẫn 3-1 chỉ sau 37 phút.

Sang hiệp hai, HLV Vincent Kompany tung thêm cặp "song sát" Harry Kane và Michael Olise vào sân. Tuyển thủ người Anh nhanh chóng ghi dấu ấn với bàn thắng thứ 32 tại Bundesliga mùa này, nâng tỉ số lên 4-1 ở phút 52.

Dẫn với cách biệt quá lớn, Bayern Munich chủ động giảm nhịp độ trong phần còn lại của trận đấu như để dưỡng sức dàn cầu thủ trụ cột. Stuttgart tận dụng thời cơ quá tốt này để ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 2-4 ở phút 88 nhờ công của Chema Andres với cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.

Chiến thắng tưng bừng này giúp Bayern Munich chính thức lên ngôi vô địch Bundesliga lần thứ 34 trong lịch sử. Họ bỏ xa đội nhì bảng Dortmund đến 15 điểm trong khi giải chỉ còn 4 lượt trận cuối.

Đội bóng xứ Bavaria giờ đây toàn tâm toàn ý hướng tới mục tiêu giành "cú ăn ba" khi vẫn còn cơ hội ở Cúp nước Đức - DFB Pokal (hiện đã vào đến bán kết chờ gặp Leverkusen) lẫn Champions League với đối thủ ở trận bán kết là đương kim vô địch PSG.

Harry Kane kể từ khi chia tay Tottenham đã liên tục gặt hái danh hiệu, như "đóa hoa nở muộn" với tất cả sự rực rỡ của một tài năng lớn mà thành công chỉ đến ở đoạn cuối sự nghiệp. Tuyển thủ người Anh sẽ nhận chiếc cúp vô địch Bundesliga thứ nhì đồng thời với danh hiệu "Vua phá lưới" bóng đá Đức lần thứ ba liên tiếp, bên cạnh làng loạt danh hiệu khác tại sân cỏ nước Đức.

Về phía Stuttgart, họ vẫn tạm giữ vị trí trong nhóm dự Champions League với khoảng cách 2 điểm so với Hoffenheim, nhưng phong độ gần đây là đáng lo khi đã thua 4/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.