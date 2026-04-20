Thể thao

Bayern Munich ngược dòng hạ Stuttgart, Harry Kane có danh hiệu vô địch Bundesliga thứ nhì

Đông Linh (theo Bundesliga)

(NLĐO) – Ngược dòng giành chiến thắng 4-2 trước đội xếp thứ tư Stuttgart, Bayern Munich bảo vệ thành công ngôi vương Bundesliga sớm 4 vòng đấu.

Hành trình bảo vệ ngôi vô địch Bundesliga giành được mùa trước được Bayern Munich hoàn thành theo cách không thể ấn tượng hơn. Trên sân nhà Allianz Arena, "Hùm xám" ngược dòng đánh bại Stuttgart 4-2 và kết thúc mùa giải sớm hơn dự định với việc lên ngôi số 1 làng cầu Đức lần thứ 34 trong lịch sử.

Bayern Munich ngược dòng hạ Stuttgart, Harry Kane có danh hiệu vô địch Bundesliga thứ nhì - Ảnh 1.

Jamal Musiala xông xáo giữa hàng phòng ngự Stuttgart

Hai đội nhập cuộc khá cân bằng trong khoảng 15 phút đầu, với những cơ hội không thực sự rõ ràng thuộc về Kim Min-Jae và Bilal El Khannouss. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 21 khi Chris Führich tận dụng đường chuyền tinh tế của đồng đội để thoát xuống phía sau hàng thủ Bayern, dễ dàng ghi bàn mở tỉ số từ góc hẹp.

Bayern Munich ngược dòng hạ Stuttgart, Harry Kane có danh hiệu vô địch Bundesliga thứ nhì - Ảnh 2.

Chris Führich bất ngờ mở tỉ số cho đội khách Stuttgart

Bàn thua suýt làm hỏng ngày đăng quang sớm của Bayern Munich, nhưng nhà đương kim vô địch nhanh chóng đáp trả mạnh mẽ. Chỉ trong vòng 6 phút, các chân sút chủ nhà ba lần xé toang mành lưới Stuttgart, lật ngược thế trận trong sự sững sờ của đối phương lẫn đông đảo cổ động viên đội khách.

Bayern Munich ngược dòng hạ Stuttgart, Harry Kane có danh hiệu vô địch Bundesliga thứ nhì - Ảnh 3.

Raphael Guerreiro san bắng cách biệt cho Bayern Munich

Jamal Musiala đột phá bên cánh trái trước khi kiến tạo cho Raphael Guerreiro dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1 ở phút 31. Hai phút sau, sai lầm của Stuttgart từ giữa sân tạo điều kiện để Luis Díaz kiến tạo cho Nicolas Jackson dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1. 

Chưa dừng lại, cú sút đổi hướng của Alphonso Davies từ ngoài vòng cấm giúp Bayern Munich dẫn 3-1 chỉ sau 37 phút.

Bayern Munich ngược dòng hạ Stuttgart, Harry Kane có danh hiệu vô địch Bundesliga thứ nhì - Ảnh 4.

Nicolas Jakcson (11) ghi bàn...

Bayern Munich ngược dòng hạ Stuttgart, Harry Kane có danh hiệu vô địch Bundesliga thứ nhì - Ảnh 5.

... Alphonso Davies lập công giúp Bayern Munich dẫn 3-1 trước giờ nghỉ

Sang hiệp hai, HLV Vincent Kompany tung thêm cặp "song sát" Harry Kane và Michael Olise vào sân. Tuyển thủ người Anh nhanh chóng ghi dấu ấn với bàn thắng thứ 32 tại Bundesliga mùa này, nâng tỉ số lên 4-1 ở phút 52.

Bayern Munich ngược dòng hạ Stuttgart, Harry Kane có danh hiệu vô địch Bundesliga thứ nhì - Ảnh 6.

Harry Kane (9) ghi bàn thứ tư cho "Hùm xám Bavaria"

Dẫn với cách biệt quá lớn, Bayern Munich chủ động giảm nhịp độ trong phần còn lại của trận đấu như để dưỡng sức dàn cầu thủ trụ cột. Stuttgart tận dụng thời cơ quá tốt này để ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 2-4 ở phút 88 nhờ công của Chema Andres với cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm.

Bayern Munich ngược dòng hạ Stuttgart, Harry Kane có danh hiệu vô địch Bundesliga thứ nhì - Ảnh 7.

Dàn sao Bayern Munich chờ nâng cao "chiếc dĩa bạc" thứ 34 trong lịch sử

Chiến thắng tưng bừng này giúp Bayern Munich chính thức lên ngôi vô địch Bundesliga lần thứ 34 trong lịch sử. Họ bỏ xa đội nhì bảng Dortmund đến 15 điểm trong khi giải chỉ còn 4 lượt trận cuối. 

Đội bóng xứ Bavaria giờ đây toàn tâm toàn ý hướng tới mục tiêu giành "cú ăn ba" khi vẫn còn cơ hội ở Cúp nước Đức - DFB Pokal (hiện đã vào đến bán kết chờ gặp Leverkusen) lẫn Champions League với đối thủ ở trận bán kết là đương kim vô địch PSG.

Bayern Munich ngược dòng hạ Stuttgart, Harry Kane có danh hiệu vô địch Bundesliga thứ nhì - Ảnh 8.

Harry Kane thăng hoa từ khi gia nhập làng cầu Đức

Harry Kane kể từ khi chia tay Tottenham đã liên tục gặt hái danh hiệu, như "đóa hoa nở muộn" với tất cả sự rực rỡ của một tài năng lớn mà thành công chỉ đến ở đoạn cuối sự nghiệp. Tuyển thủ người Anh sẽ nhận chiếc cúp vô địch Bundesliga thứ nhì đồng thời với danh hiệu "Vua phá lưới" bóng đá Đức lần thứ ba liên tiếp, bên cạnh làng loạt danh hiệu khác tại sân cỏ nước Đức.

Về phía Stuttgart, họ vẫn tạm giữ vị trí trong nhóm dự Champions League với khoảng cách 2 điểm so với Hoffenheim, nhưng phong độ gần đây là đáng lo khi đã thua 4/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tin liên quan

Bayern Munich dội mưa bàn thắng trước St.Pauli, xô đổ kỷ lục 54 năm Bundesliga

Bayern Munich dội mưa bàn thắng trước St.Pauli, xô đổ kỷ lục 54 năm Bundesliga

(NLĐO) - Chiến thắng đậm 5-0 trước St. Pauli không chỉ giúp Bayern Munich nối dài chuỗi bất bại mà còn phá kỷ lục 101 bàn tồn tại hơn nửa thế kỷ tại Bundesliga.

Rượt đuổi điên rồ tại Allianz Arena, Bayern Munich loại Real Madrid ở Champions League

(NLĐO) – Ba lần dẫn bàn trong đêm hỗn loạn tại Munchen, Real Madrid vẫn thua ngược 3-4, nhường vé bán kết Champions League cho Bayern Munich.

Tình cảnh hiếm thấy của Bayern Munich

(NLĐO) - Bayern Munich có thể bước vào trận lượt về vòng 1/8 Champions League với không một thủ môn nào đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

