HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Bước ngoặt cho mục tiêu “ăn 4” của Bayern Munich

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Đương kim vô địch châu Âu PSG sẽ là thử thách dành cho tham vọng hoàn tất “cú ăn 4” danh giá của Bayern Munich.

Sự đồng đều trong toàn đội hình

Trận bán kết lượt đi Champions League giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain (2 giờ ngày 29-4) diễn ra trên sân Parc des Princes hứa hẹn là một trong những cuộc so tài đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu mùa giải này. Trước giờ bóng lăn, cả hai đội đều cho thấy sự quyết tâm cao độ.

Bước ngoặt cho mục tiêu “ăn 4” của Bayern Munich - Ảnh 1.

PSG (giữa) thể hiện sự vượt trội hoàn toàn ở vòng tứ kết gặp Liverpool (Ảnh: UEFA)

Phía đội chủ nhà, HLV Luis Enrique đánh giá cao cách tổ chức và triết lý tấn công của Bayern Munich, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Vincent Kompany. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng sức mạnh của đại diện nước Đức không nằm ở một vài cá nhân mà ở sự đồng đều trong toàn đội hình, nơi những ngôi sao như Harry Kane, Michael Olise, Joshua Kimmich hay Jamal Musiala đều có khả năng tạo đột biến.

TIN LIÊN QUAN

Dù vậy, Enrique cũng nhấn mạnh "không có đội nào giỏi hơn chúng tôi (PSG)". Lực lượng của đại diện nước Pháp hiện không có tổn thất nào đáng kể. Ngoài ra, phong độ tích cực gần đây cũng tiếp thêm sự tự tin cho nhà đương kim vô địch châu Âu. Từ sau thất bại 1-2 trước Sporting Lisbon ở vòng phân hạng, PSG bất bại tại Champions League. Đến tứ kết, đoàn quân HLV Luis Enrique là đội đi tiếp có màn trình diễn vượt trội nhất khi hoàn toàn lấn át Liverpool ở cả 2 lượt trận.

Nhân tố then chốt cho tham vọng "ăn 4"

Trong khi đó, Bayern Munich là đại diện ổn định nhất tại 5 Giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này. Tính tới hiện tại, Harry Kane và các đồng đội chỉ để thua 2 trong số 50 lần ra sân. Thầy trò HLV Vincent Kompany cũng đã đoạt Siêu cúp Đức, chức vô địch Bundesliga và tiến vào chung kết Cúp Quốc gia Đức.

Bước ngoặt cho mục tiêu “ăn 4” của Bayern Munich - Ảnh 2.

Bayern Munich (áo đen) vừa lội ngược dòng thắng Mainz 4-3 tại Bundesliga cuối tuần trước (Ảnh: Bayern Munich FC)

Đáng chú ý, "Hùm xám" vừa có màn lội ngược đầy ấn tượng khi thắng Mainz 4-3 dù bị dẫn trước 0-3 trong hiệp 1. Trên hàng công, Harry Kane đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất châu Âu mùa 2025-2026, được xem là nhân tố then chốt cho tham vọng "ăn 4" của đại diện Bundesliga.

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, đội chủ sân Allianz Arena sẽ gặp bất lợi nhất định vì HLV Vincent Kompany không thể trực tiếp chỉ đạo do án treo giò. Lúc này, trợ lý Aaron Danks sẽ tạm thời đảm nhận vai trò này. Chiến lược gia người Anh từng dẫn dắt Aston Villa với tư cách HLV tạm quyền trong 2 trận năm 2022, thắng Brentford 4-0 nhưng để thua Newcastle 0-4.

Bên cạnh đó, Lennart Karl nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ trận bán kết lượt đi gặp PSG. Tiền đạo Serge Gnabry cũng đang phải nghỉ thi đấu vì rách cơ. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề quá lớn khi Jamal Musiala đã kịp lấy lại phong độ.

Bước ngoặt cho mục tiêu “ăn 4” của Bayern Munich - Ảnh 3.

Joao Neves (số 87) ghi bàn duy nhất cho PSG trong 5 lần gặp Bayern Munich tại Champions League gần đây (Ảnh: UEFA)

Xét về lịch sử đối đầu, lần gần nhất PSG hạ gục Bayern Munich tại Champions League là vào năm 2021. Kể từ thời điểm đó, "Hùm xám" toàn thắng 5 trận gặp đại diện thủ đô Paris ở đấu trường châu lục. Trong đó, chiến thắng 2-1 tại vòng phân hạng mùa này là lần duy nhất Bayern Munich để thủng lưới.

Với tính chất của 1 trận bán kết, mọi lợi thế quá khứ chỉ mang tính tham khảo. Quan trọng hơn, khi cả PSG lẫn Bayern Munich đều theo đuổi lối chơi chủ động, cuộc chạm trán tại Parc des Princes nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ cao và giàu tính cống hiến, đúng với kỳ vọng của người hâm mộ toàn cầu.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo