Bước ngoặt cho mục tiêu “ăn 4” của Bayern Munich

Sự đồng đều trong toàn đội hình

Trận bán kết lượt đi Champions League giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain (2 giờ ngày 29-4) diễn ra trên sân Parc des Princes hứa hẹn là một trong những cuộc so tài đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu mùa giải này. Trước giờ bóng lăn, cả hai đội đều cho thấy sự quyết tâm cao độ.

PSG (giữa) thể hiện sự vượt trội hoàn toàn ở vòng tứ kết gặp Liverpool (Ảnh: UEFA)

Phía đội chủ nhà, HLV Luis Enrique đánh giá cao cách tổ chức và triết lý tấn công của Bayern Munich, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Vincent Kompany. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng sức mạnh của đại diện nước Đức không nằm ở một vài cá nhân mà ở sự đồng đều trong toàn đội hình, nơi những ngôi sao như Harry Kane, Michael Olise, Joshua Kimmich hay Jamal Musiala đều có khả năng tạo đột biến.

Dù vậy, Enrique cũng nhấn mạnh "không có đội nào giỏi hơn chúng tôi (PSG)". Lực lượng của đại diện nước Pháp hiện không có tổn thất nào đáng kể. Ngoài ra, phong độ tích cực gần đây cũng tiếp thêm sự tự tin cho nhà đương kim vô địch châu Âu. Từ sau thất bại 1-2 trước Sporting Lisbon ở vòng phân hạng, PSG bất bại tại Champions League. Đến tứ kết, đoàn quân HLV Luis Enrique là đội đi tiếp có màn trình diễn vượt trội nhất khi hoàn toàn lấn át Liverpool ở cả 2 lượt trận.

Nhân tố then chốt cho tham vọng "ăn 4"

Trong khi đó, Bayern Munich là đại diện ổn định nhất tại 5 Giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này. Tính tới hiện tại, Harry Kane và các đồng đội chỉ để thua 2 trong số 50 lần ra sân. Thầy trò HLV Vincent Kompany cũng đã đoạt Siêu cúp Đức, chức vô địch Bundesliga và tiến vào chung kết Cúp Quốc gia Đức.

Bayern Munich (áo đen) vừa lội ngược dòng thắng Mainz 4-3 tại Bundesliga cuối tuần trước (Ảnh: Bayern Munich FC)

Đáng chú ý, "Hùm xám" vừa có màn lội ngược đầy ấn tượng khi thắng Mainz 4-3 dù bị dẫn trước 0-3 trong hiệp 1. Trên hàng công, Harry Kane đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất châu Âu mùa 2025-2026, được xem là nhân tố then chốt cho tham vọng "ăn 4" của đại diện Bundesliga.

Tuy nhiên, đội chủ sân Allianz Arena sẽ gặp bất lợi nhất định vì HLV Vincent Kompany không thể trực tiếp chỉ đạo do án treo giò. Lúc này, trợ lý Aaron Danks sẽ tạm thời đảm nhận vai trò này. Chiến lược gia người Anh từng dẫn dắt Aston Villa với tư cách HLV tạm quyền trong 2 trận năm 2022, thắng Brentford 4-0 nhưng để thua Newcastle 0-4.

Bên cạnh đó, Lennart Karl nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ trận bán kết lượt đi gặp PSG. Tiền đạo Serge Gnabry cũng đang phải nghỉ thi đấu vì rách cơ. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề quá lớn khi Jamal Musiala đã kịp lấy lại phong độ.

Joao Neves (số 87) ghi bàn duy nhất cho PSG trong 5 lần gặp Bayern Munich tại Champions League gần đây (Ảnh: UEFA)

Xét về lịch sử đối đầu, lần gần nhất PSG hạ gục Bayern Munich tại Champions League là vào năm 2021. Kể từ thời điểm đó, "Hùm xám" toàn thắng 5 trận gặp đại diện thủ đô Paris ở đấu trường châu lục. Trong đó, chiến thắng 2-1 tại vòng phân hạng mùa này là lần duy nhất Bayern Munich để thủng lưới.

Với tính chất của 1 trận bán kết, mọi lợi thế quá khứ chỉ mang tính tham khảo. Quan trọng hơn, khi cả PSG lẫn Bayern Munich đều theo đuổi lối chơi chủ động, cuộc chạm trán tại Parc des Princes nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ cao và giàu tính cống hiến, đúng với kỳ vọng của người hâm mộ toàn cầu.



