Giải trí

Hậu đột quỵ tim và não, Huỳnh Anh Tuấn tái xuất

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đã phục hồi ấn tượng sau hơn 80 ngày kể từ lúc đột quỵ tim và não. Ông nhận được nhiều lời chúc, chào mừng.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đã phục hồi sau đột quỵ tim và não

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trải lòng trên trang cá nhân: "Xin chào cả nhà! Tuấn đã quay lại… Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn tất cả mọi người vì đã cầu nguyện, thăm hỏi, động viên Tuấn vượt qua cơn bạo bệnh lần này.

Hậu đột quỵ tim và não, Huỳnh Anh Tuấn tái xuất- Ảnh 1.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn dần phục hồi khi kiên trì tập luyện tại bệnh viện ở Cần Thơ

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn bình phục

Tiếp đến, Tuấn cũng xin gửi lời cảm ơn đến: Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ; Bệnh viện Bà Rịa; Trung tâm y tế Vietsovpetro đã tận tình cứu chữa và giúp Tuấn phục hồi các chức năng như bây giờ. Cảm ơn Linh đã làm tốt nhiệm vụ khi Tuấn không ở đây, cảm ơn các anh em trong ê-kíp, người thân, bạn bè và gia đình đã luôn bên cạnh".

Kèm theo chia sẻ, một đoạn video clip quay cảnh nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn nghe đánh giá từ bác sĩ, tập luyện vật lý trị liệu, đi đứng… được đăng tải.

Trong video clip, quản lý của Huỳnh Anh Tuấn là Hoài Linh đọc lời bình, kể lại hành trình vượt bạo bệnh của nam diễn viên.

Phép màu đã ứng nghiệm sau sự kiên trì, nghị lực

"Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đã lên cơn đau tim rồi bất tỉnh tối 1-7. Sau khi cấp cứu tại Trung tâm y tế Vietsovpetro, Bệnh viện Bà Rịa, anh được xác định đột quỵ cả tim và não, tỉ lệ tử vong lên đến 80%. Ngay trong đêm, anh được đưa về TP HCM, vào Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM. Trong hành trình di chuyển mất 1 tiếng 30 phút, ông hai lần muốn buông bỏ. Các bác sĩ khuyên người nhà nên chuẩn bị tâm lý và may mắn là can thiệp tim thành công. Về phần não, các bác sĩ không can thiệp mà để thuận theo ý trời" - quản lý Hoài Linh kể lại trong lời bình video clip.

Hậu đột quỵ tim và não, Huỳnh Anh Tuấn tái xuất- Ảnh 3.

Huỳnh Anh Tuấn trước khi đột quỵ

Hậu đột quỵ tim và não, Huỳnh Anh Tuấn tái xuất- Ảnh 4.

Ông hoạt động tích cực trên trường quay lẫn sáng tạo nội dung mạng xã hội

Thoát nguy kịch, về nhà, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn chưa thể chấp nhận bản thân không như trước, có khả năng mãi mãi không quay lại điện ảnh. Dù bên ngoài trông ổn nhưng sâu bên trong là sự bất lực cùng nung nấu hy vọng, ước nguyện trở lại.

Sau đó, ông đã đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ, kiên trì tập luyện cùng các bác sĩ, máy móc phục hồi chức năng và dần phép màu đã ứng nghiệm. Hiện tại, nam diễn viên đã hồi phục cuộc sống bình thường.

"Việc đóng phim và quay video clip nấu ăn chưa phải việc ưu tiên do giọng nói, tay phải của anh ấy vẫn còn yếu. Những món ăn sẽ đơn giản hoặc làm bánh, tần suất lên video clip cũng ít lại" - quản lý Hoài Linh nói thêm.

Nhiều người hâm mộ chúc mừng nam diễn viên, khen ngợi nghị lực của ông.

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, nổi tiếng trên màn ảnh từ những năm 1990 và được biết đến qua các phim truyền hình: "Đất khách", "Cổng mặt trời", "Vó ngựa trời Nam", "Chuyện tình mùa thu", "Một thời ta đuổi bóng", "Sông dài"…

Những năm gần đây, ông dành thời gian phát triển các kênh mạng xã hội, trổ tài nấu ăn.

Tin liên quan

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cảnh báo không có kêu gọi hỗ trợ sau đột quỵ

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cảnh báo không có kêu gọi hỗ trợ sau đột quỵ

(NLĐO) - Quản lý của Huỳnh Anh Tuấn khẳng định nam diễn viên không có ý định kêu gọi bất kỳ sự hỗ trợ nào và nhắc nhở khán giả cẩn trọng.

Huỳnh Anh Tuấn "vui thú điền viên" trước khi đột quỵ

(NLĐO) - Nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn thu hút công chúng với nhiều video clip nấu ăn ở nhà vườn đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

Thúy Nga, Hương Lan… chúc mừng vợ chồng Lý Hải - Minh Hà

(NLĐO) - Nghệ sĩ Thúy Nga, ca sĩ Hương Lan, Ngọc Anh, Hoài Tâm, Loan Châu… tụ hội chúc mừng Lý Hải - Minh Hà mang phim ra hải ngoại.

Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ tim và não bình phục phép màu
