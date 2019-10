Bàn ủi này sử dụng than để ủi thẳng quần áo. Trước khi sử dụng, than được nướng chín đỏ, bỏ vào trong. Con gà này là cái chốt để khóa lại ngăn không cho than rớt ra ngoài. Sử dụng độ nóng từ than, dẫn nhiệt ra ngoài để ủi đồ. Do bàn ủi được làm từ gang, là một hợp kim dẫn nhiệt rất tốt