Kiên Giang có hơn 9.000 chiếc tàu đánh bắt vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Dù còn nhiều khó khăn, ngư dân tỉnh Kiên Giang đã kiên trì bám trụ ngư trường Việt Nam để khai thác đánh bắt.

Trong số 5 cảng cá gồm: Tắc Cậu (Châu Thành), An Thới, Thổ Châu (Phú Quốc), Xẻo Nhàu (An Minh), Nam Du (Kiên Hải), qua rà soát, đối chiếu các quy định về cảng cá của Luật Thủy sản 2017, Kiên Giang có 2 cảng cá Tắc Cậu và An Thới được Bộ NNPTNT chỉ định là cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng tại cảng cá Tắc Cậu lúc sớm mai

Những ngư dân có làn da rám nắng đang tất tả trên thuyền, dưới bến với nụ cười nở rộ trên môi vì trúng cá. Ảnh: NQ.





Nhờ trúng luồng cá đường, loài cá hiếm khi đánh bắt được nên bà con ngư dân rất phấn khởi. Ảnh: NQ





Hàng trăm tấn cá ngừ được ngư dân vận chuyển vào cảng sau chuyến biển nhiều tháng liền vươn khơi đánh bắt để đóng hàng xuất đi các nơi. Ảnh: NQ.





Mỗi cặp tàu đánh bắt cần từ 20-30 ngư phủ lành nghề để hỗ trợ chủ tàu trong suốt hành trình đánh bắt và vận chuyển cá lên cảng khi vào bờ. Ảnh: NQ.





Công đoạn phân loại cá được các phụ nữ tại cảng Tắc Cậu đảm nhận và thực hiện thành thục nhằm đảm bảo sự tươi ngon cho cá biển. Ảnh: NQ.





Cá được vệ sinh bằng nước sạch và ướp để giữ độ tươi ngon trong quá trình vận chuyển. Ảnh: NQ.





Và được khuân vác lên xe tải để vào nhà máy chế biến. Ảnh: NQ.





Khô mực là mặt hàng không thể thiếu sau mỗi chuyến đánh bắt xa bờ. Hiện giá khô mực tại cảng có giá 1,2 triệu đồng/kg, tăng gấp đôi so cùng kỳ 2018. Ảnh: NQ.





Bà con ngư dân chuyển cá lên Cảng cá Tắc Cậu tiêu thụ sau chuyến đánh bắt. Ảnh: NQ.





Hiện Kiên Giang có gần 2.000 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Trong ảnh: Ngư dân Trương Phước Thành, ngụ TP. Rạch Giá với thiết bị giám sát tàu cá được cài trên smartphone, một trong những điều kiện để xác nhận nguồn gốc thủy sản đánh bắt khi lên cảng. Ảnh: NQ.