HĐND TP Hà Nội có tân Chủ tịch 54 tuổi

Chiều nay 13-11, HĐND TP Hà Nội đã khai mạc kỳ họp chuyên đề thứ 27, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện bầu các chức danh lãnh đạo TP thuộc thẩm quyền HĐND.



Bà Phùng Thị Hồng Hà được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Tại phiên họp, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội với ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội ngày 12-11 đã thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn do không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử.

HĐND TP Hà Nội cũng kiện toàn nhân sự, bầu Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Theo đó, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã giới thiệu để bầu là bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội.

Tại phiên họp, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, vào sáng 17-10, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Phùng Thị Hồng Hà (SN 1971, quê Ứng Hòa, Hà Nội) có trình độ Thạc sĩ tài chính - ngân hàng. Bà từng nhiều năm công tác tại Sở Tài chính Hà Nội, giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (cũ) và Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội trước khi được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.