VIDEO: Phiên đối thoại đặc biệt giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VIDEO: Phiên đối thoại đặc biệt giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Lê Tỉnh - Thái Phương Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Cuộc đối thoại gợi mở những ý tưởng đột phá, định hướng chiến lược vĩ mô về kinh tế xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 chiều 26-11, phiên đối thoại đặc biệt giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giám đốc điều hành (CEO) Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler đã diễn ra với chủ đề: "Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình".

Hàng loạt câu hỏi được lãnh đạo WEF đặt ra cho Thủ tướng không chỉ là sự trao đổi thông tin mà còn nhằm gợi mở những ý tưởng đột phá, những định hướng chiến lược vĩ mô về lĩnh vực kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Đồng thời kiên định đường lối độc lập - tự chủ, tăng cường khả năng chống chịu trong bối cảnh thế giới biến động, đồng thời đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi kép xanh - số.

- Ảnh 1.

Phiên đối thoại đặc biệt giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế (WEF) Stephan Mergenthaler

Theo chia sẻ của Thủ tướng, Việt Nam đang triển khai 3 đột phá chiến lược gồm: Đột phá thể chế nhằm tạo ra sự cạnh tranh, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân; đột phá hạ tầng chiến lược liên quan giao thông, hạ tầng số, giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa, tham gia vào các chuỗi cung ứng và đột phá nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một trong những nội dung trong phiên đối thoại đặc biệt giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và CEO WEF Stephan Mergenthaler. Nguồn: BTC

Với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thủ tướng nêu quan điểm cần thể chế thông thoáng để phát triển, cần hạ tầng thông suốt để những ngành nghề của họ phát triển, góp phần giảm chi phí đầu vào…

Việt Nam đang có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh và có thể phấn đấu trở thành doanh nghiệp. Đây là một nguồn lực rất quan trọng. Với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, Việt Nam thường xuyên phát động chương trình khởi nghiệp, hỗ trợ nguồn lực để người trẻ tự tin tham gia vào đổi mới sáng tạo nhiều hơn. Đây là nguồn lực rất lớn của đất nước.

Đối với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng mong muốn hai bên thống nhất cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hành động mạnh mẽ hơn vì mục tiêu phát triển bền vững, thịnh vượng và hạnh phúc của nhân dân trên toàn toàn cầu.

Tin liên quan

TP HCM: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

TP HCM: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

(NLĐO) – Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 là dấu mốc mở ra một chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025

(NLĐO)- Chiều 25-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại cùng các doanh nghiệp trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, tại TP HCM.

Loạt công nghệ tương lai xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, nhiều người trầm trồ

(NLĐO)- Hãng công nghệ Foxconn trưng bày hai mẫu robot hình người, phục vụ cho việc sản xuất

đối thoại khoa học công nghệ diễn đàn kinh tế thủ tướng phạm minh chính đổi mới sáng tạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo