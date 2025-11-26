VIDEO: Phiên đối thoại đặc biệt giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 chiều 26-11, phiên đối thoại đặc biệt giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giám đốc điều hành (CEO) Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler đã diễn ra với chủ đề: "Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình".

Hàng loạt câu hỏi được lãnh đạo WEF đặt ra cho Thủ tướng không chỉ là sự trao đổi thông tin mà còn nhằm gợi mở những ý tưởng đột phá, những định hướng chiến lược vĩ mô về lĩnh vực kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Đồng thời kiên định đường lối độc lập - tự chủ, tăng cường khả năng chống chịu trong bối cảnh thế giới biến động, đồng thời đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi kép xanh - số.

Phiên đối thoại đặc biệt giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế (WEF) Stephan Mergenthaler

Theo chia sẻ của Thủ tướng, Việt Nam đang triển khai 3 đột phá chiến lược gồm: Đột phá thể chế nhằm tạo ra sự cạnh tranh, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân; đột phá hạ tầng chiến lược liên quan giao thông, hạ tầng số, giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa, tham gia vào các chuỗi cung ứng và đột phá nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một trong những nội dung trong phiên đối thoại đặc biệt giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và CEO WEF Stephan Mergenthaler. Nguồn: BTC

Với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thủ tướng nêu quan điểm cần thể chế thông thoáng để phát triển, cần hạ tầng thông suốt để những ngành nghề của họ phát triển, góp phần giảm chi phí đầu vào…

Việt Nam đang có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh và có thể phấn đấu trở thành doanh nghiệp. Đây là một nguồn lực rất quan trọng. Với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, Việt Nam thường xuyên phát động chương trình khởi nghiệp, hỗ trợ nguồn lực để người trẻ tự tin tham gia vào đổi mới sáng tạo nhiều hơn. Đây là nguồn lực rất lớn của đất nước.

Đối với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng mong muốn hai bên thống nhất cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hành động mạnh mẽ hơn vì mục tiêu phát triển bền vững, thịnh vượng và hạnh phúc của nhân dân trên toàn toàn cầu.