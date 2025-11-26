TPHCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới ra Tuyên bố chung về sản xuất thông minh

Chiều 26-11, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Mùa thu 2025, đã diễn ra lễ công bố Tuyên bố chung giữa TPHCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về Sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam.

Đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ gắn kết Việt Nam với mạng lưới đổi mới toàn cầu mà còn đánh dấu một sáng kiến hợp tác tiên phong giữa Việt Nam và WEF trong lĩnh vực chuyển đổi sản xuất thông minh tại các quốc gia đang phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã chứng kiến lễ ký.

Theo đó, hai bên nhất trí cùng nhau thực hiện, trên cơ sở phù hợp, sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại TPHCM, Việt Nam, qua đó đóng góp vào quá trình phát triển Hệ điều hành Lighthouse (Lighthouse OS) ở phạm vi toàn cầu.

Hỗ trợ chiến lược về sản xuất thông minh và triển khai thí điểm tại TPHCM, Việt Nam thông qua các công cụ thực tiền, triển khai những hoạt động nâng cao năng lực và chia sẻ tri thức.

Tuyên bố chung giữa TP HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Ông Børge Brende, Chủ tịch WEF, khẳng định Việt Nam là một trong những nền kinh tế thể hiện rõ tinh thần năng động và bứt phá mạnh mẽ trong những năm qua.

Không chỉ là "ngôi sao đang lên", Việt Nam còn dần trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế toàn cầu nhờ tốc độ tăng trưởng ấn tượng, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng hoàn thiện và vai trò ngày càng rõ nét trong chuỗi cung ứng thế giới.

Trong bối cảnh toàn cầu đang trở nên phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn, việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR) mang ý nghĩa chiến lược, góp phần chuyển hóa các công nghệ mới nổi thành những giải pháp thực tiễn.

Trung tâm sẽ là cầu nối giữa nghiên cứu, thử nghiệm chính sách và triển khai ứng dụng, tạo ra những tác động tích cực cho cả Việt Nam và khu vực.

"Việt Nam đang từng bước kiến tạo một tương lai thịnh vượng hơn, không chỉ cho khu vực châu Á mà cho cả thế giới" - ông Børge Brende nói.