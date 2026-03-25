Ông Donald Trump tiết lộ "người đầu tiên lên tiếng" về chiến sự Iran

Phát ngôn này đã làm phức tạp thêm những nhận định xung quanh cuộc xung đột ở Iran bắt đầu từ cuối tháng 2, trong khi các câu hỏi về nguồn gốc và mục tiêu của chiến dịch quân sự vẫn tiếp tục được đặt ra.

Khi chiến dịch quân sự chung giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bước sang tuần thứ tư, phát biểu tại một hội nghị bàn tròn ở TP Memphis (bang Tennessee) vào ngày 23-3, ông Donald Trump nói: "Tôi đã gọi cho Pete. Tôi đã gọi cho Tướng Kane (tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ). Tôi đã gọi cho rất nhiều người…"

"Tôi đã nói: "Hãy cùng thảo luận. Chúng ta gặp vấn đề ở Trung Đông. Iran đang tiến rất gần đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân"" – ông chủ Nhà Trắng nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) trao đổi với Bộ trưởng Pete Hegseth trong hội nghị bàn tròn về an toàn công cộng tại Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Tennessee ngày 23-3. Ảnh: AP

Ông Donald Trump cho biết mình đã gợi ý về một "chuyến hành trình ngắn tại Trung Đông" nhằm giải quyết dứt điểm một mối họa lớn.

Sau đó, ông quay sang Bộ trưởng Pete Hegseth và nói: "Pete (ông Pete Hegseth), tôi nghĩ ông là người đầu tiên lên tiếng, và ông đã nói: "Hãy hành động đi vì chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân"".

Theo tờ HuffPost, phát ngôn trên đã làm bùng lên những tranh luận trái chiều. Tờ New Republic và Rolling Stone nhận định tổng thống Mỹ đang cố đổ lỗi cho Bộ trưởng Hegseth để phân tán trách nhiệm khi cuộc xung đột tại Iran không mang lại kết quả như mong đợi.

Trong khi đó, trang Mediaite đưa ra hai góc nhìn. Đây có thể là một lời khen ngợi, hoặc cũng có thể là bước chuẩn bị cho một cuộc cải tổ nhân sự tại Lầu Năm Góc, tùy thuộc vào diễn biến tiếp theo ở Trung Đông. Dù ông Donald Trump tuyên bố đang đàm phán hòa bình, phía Iran đã thẳng thừng phủ nhận.

Ông Donald Trump phản đối gay gắt một số cơ quan truyền thông Mỹ cho rằng ông đang rút lui khỏi các mục tiêu ban đầu, đặc biệt là việc lật đổ chế độ và xóa sổ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Iran.

Theo tờ Deccan Herald, hiện tại có nhiều quan điểm khác nhau về cách thức cuộc xung đột diễn ra.

Một số ý kiến cho rằng Israel đã sẵn sàng tấn công dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chính điều này thúc đẩy sự tham gia của Mỹ.

Trong khi những người khác lại khẳng định Iran tiến gần đến việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Bản thân ông Donald Trump cũng đưa ra những thông tin thiếu nhất quán.