Tổng thống Donald Trump nói: "Eo biển sẽ được kiểm soát chung. Có lẽ là bởi tôi..."

Trả lời phỏng vấn đài CNN hôm 23-3 về thời điểm eo biển Hormuz mở cửa trở lại, ông khẳng định: "Eo biển sẽ được mở lại rất sớm thôi", với điều kiện các cuộc đàm phán với Iran tiếp tục diễn ra suôn sẻ.

Khi được hỏi về việc bên nào sẽ tham gia kiểm soát, ông Donald Trump trả lời: "Eo biển sẽ được kiểm soát chung. Có lẽ là bởi tôi. Tôi và Đại giáo chủ Iran, bất kể vị giáo chủ đó là ai".

Theo trang Middle East Eye, ông Donald Trump không giải thích rõ ý định của mình về việc "kiểm soát chung" là như thế nào.

Tuy nhiên, mọi động thái nào của Mỹ nhằm công nhận phạm vi ảnh hưởng của Iran đối với tuyến đường thủy chiến lược này cũng sẽ được xem là nhượng bộ lớn đối với Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nới với báo giới trước khi bước lên chuyên cơ Không lực Một tại bang Florida hôm 23-3. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump cũng đề cập đến một "hình thức thay đổi chế độ rất nghiêm túc" tại Iran.

Ông dẫn chứng rằng các cuộc không kích trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột đã loại bỏ phần lớn lãnh đạo cấp cao của nước này.

"Sự thay đổi chế độ diễn ra một cách tự nhiên" - ông Donald Trump nói, trước khi gợi ý rằng các cuộc đàm phán vào cuối tuần qua cho thấy triển vọng chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ chia sẻ thêm với CNN: "Chúng tôi đang làm việc với một số người mà tôi thấy là rất hợp lý và vững vàng. Những người trong nội bộ Iran biết họ là ai, họ rất được tôn trọng, và có lẽ một trong số họ sẽ chính là người mà chúng tôi đang tìm kiếm".

Trước đó, sau khi đe dọa tấn công nhà máy điện của Iran vào cuối tuần qua nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz, ông Donald Trump cho biết Washington và Tehran đang tiến hành những "cuộc đối thoại rất tốt đẹp và hiệu quả" về việc chấm dứt xung đột.

Ở phía ngược lại, Iran cho biết các quốc gia trong khu vực đang nỗ lực để giảm bớt căng thẳng giữa hai nước, nhưng đồng thời phủ nhận việc có bất kỳ cuộc đối thoại nào đang diễn ra.

Trong khi đó, theo tờ The Times of Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 23-3 cho biết bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột cũng sẽ bảo vệ "các lợi ích sống còn" của nước này.

Ông Netanyahu cho biết thêm đã điện đàm với ông Donald Trump hôm 23-3. Hai bên đã thảo luận về mong muốn của tổng thống Mỹ trong việc chấm dứt xung đột với Iran thông qua một thỏa thuận.

Theo ông Netanyahu, ông Donald Trump "tin rằng có cơ hội tận dụng những thành tựu to lớn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và quân đội Mỹ để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự thông qua một thỏa thuận - một thỏa thuận bảo vệ các lợi ích thiết yếu của chúng tôi".

Đồng thời, Thủ tướng Israel nhấn mạnh nước này vẫn “tiếp tục tấn công” tại cả Iran và Lebanon trong lúc đàm phán diễn ra.