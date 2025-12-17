HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hé lộ nguyên nhân khiến giá heo hơi tăng sốc chỉ trong thời gian ngắn

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Một tháng trở lại đây, giá heo hơi bất ngờ bật tăng dữ dội sau thời gian dài ảm đạm, chỉ dao động từ 43.000 – 48.000 đồng/kg.

Từ tháng 11, giá heo hơi tại các vùng miền bắt đầu tăng giá trở lại, và gần đây giá tăng mạnh đến 5.000 – 6.000 đồng/kg. Chỉ trong thời gian ngắn, giá heo hơi đã tăng tổng cộng 20.000 đồng, đạt mốc 66.000 đồng/kg tại một số địa phương.

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai lý giải về giá heo hơi liên tục tăng cao trong thời gian gần đây là do các cơ sở chăn nuôi muốn giữ heo lại để chờ giá lên cao mới chịu bán ra. Trước đây trọng lượng heo chỉ cần đạt 100 – 110 kg/con heo thương phẩm sẽ được xuất chuồng, thì nay họ không cần bán vội mà chờ khi nào có được giá cao mới bán. Do đó, số lượng heo có trọng lượng lớn hiện nay đang tăng lên 120 – 130 kg khá nhiều.

Heo có trọng lượng lớn tăng lên khá nhiều

Heo có trọng lượng lớn tăng lên khá nhiều

Giá heo hơi liên tục tăng trong thời gian gần đây đã mở ra cơ hội sinh lời cho thương lái và các đầu mối thu mua heo trọng lượng 90–100 kg để nuôi “gột”, tức nuôi vỗ béo trong thời gian ngắn rồi bán ra. Hoạt động này mang lại lợi nhuận hơn 1 triệu đồng mỗi con, nhưng cũng góp phần làm thiếu hụt nguồn cung cục bộ, tạo thêm áp lực đẩy giá heo đi lên.

Theo các trại chăn nuôi, heo “gột” sau khoảng một tháng có thể tăng từ 100 kg lên 130 kg, bình quân mỗi ngày tăng khoảng 1 kg. 

Với chi phí khoảng 3 kg thức ăn (30.000 đồng) để tạo ra 1 kg thịt bán được 65.000 đồng, người nuôi lãi khoảng 35.000 đồng/kg. 

Tính chung, phần tăng thêm 30 kg thịt mang lại chênh lệch gần 2 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thực còn hơn 1 triệu đồng mỗi con.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay, 15-12: Heo từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có giá cao hơn công ty

Giá heo hơi hôm nay, 15-12: Heo từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có giá cao hơn công ty

(NLĐO) – Thông thường giá heo công ty quy mô lớn có chất lượng tốt hơn hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nên giá lúc nào cũng cao hơn, nay ngược lại.

Giá heo hơi hôm nay, 13-12: Thịt heo tại chợ cũng tăng vọt

(NLĐO) – Giá heo hơi tại cơ sở giết mổ về TPHCM tiếp tục tăng khá mạnh, lên đến 5.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 11-12: Diễn biến mới tại chợ đầu mối

(NLĐO) – Giá heo mảnh tại chợ đầu mối TPHCM tiếp tục tăng thêm 4.000 đồng so với đầu tuần, nếu so với tuần trước tăng tổng cộng đến 7.000 đồng/kg.

thức ăn chăn nuôi chăn nuôi heo hơi giá heo vỗ béo
