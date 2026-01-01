Hé lộ nguyên nhân vụ sập cần cẩu giữa trung tâm Đà Nẵng

Ngày 1-1, UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã có báo cáo chính thức về sự cố gãy cần cẩu trong quá trình thi công một dự án cao ốc trên địa bàn.

Cần cẩu đổ sập, chắn ngang đường dân sinh bên cạnh dự án

Sự cố khiến một đoạn tường rào Bảo tàng điêu khắc Chăm bị sập đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện khu vực.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 31-12-2025, UBND phường Hải Châu tiếp nhận phản ánh tại công trình xây dựng số 6 đường 2 Tháng 9 xảy ra sự cố ngã đổ cần cẩu ra đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và các công trình lân cận.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, ghi nhận sự việc và lập biên bản sự cố công trình.

Một đoạn tường thuộc Bảo tàng Điêu khắc Chăm bị đổ sập, may mắn không có thiệt hại về người

Công trình gặp sự cố là dự án Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch - The One Tower, do Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam làm chủ đầu tư.

Thời điểm xảy ra vụ việc, dự án đang thi công hạng mục cọc khoan nhồi và tường vây. Bước đầu xác định, trong quá trình thi công cọc khoan nhồi, xe cần trục bánh xích đang thực hiện thao tác tải cự thép thì bất ngờ xảy ra sự cố, khiến cự thép ngã đổ, chắn ngang đường hẻm dân sinh.

Sự cố gãy cần cẩu đã đè sập khoảng 4 m tường rào của Bảo tàng điêu khắc Chăm, đồng thời gây hư hỏng hệ thống lưới điện tại hẻm số 4 đường 2 Tháng 9. Cụ thể, 4 dây điện hạ áp 0,4 kV bị đứt, một trụ điện bê tông ly tâm cao hơn 8 m bị gãy, với tổng chiều dài tuyến dây hạ áp bị ảnh hưởng khoảng 70 m.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Hải Châu đã yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn khu vực.

Đến 15 giờ cùng ngày (31-12-2025), đơn vị thi công đã phối hợp Đội Quản lý điện Hải Châu khắc phục xong sự cố, khôi phục hệ thống điện cho người dân. Đối với phần tường rào bị sập, đơn vị thi công đang tiến hành xây dựng lại và cam kết hoàn thành trước ngày 5-1-2026.

Theo bảng thông tin tại công trình, dự án The One Tower do Công ty cổ phần xây dựng Central làm tổng thầu thi công; đơn vị tư vấn quản lý thi công và giám sát là Công ty TNHH Artelia Việt Nam. Hiện gói thầu đang triển khai gồm thi công cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu hầm.

Vụ sập cần cẩu may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã làm dấy lên lo ngại về công tác đảm bảo an toàn của cần cẩu trong quá trình thi công các công trình cao tầng tại khu vực trung tâm TP Đà Nẵng.

Trước đó, một vụ tai nạn sập cần cẩu tại công trình xây dựng ở Phường Sơn Trà đã khiến một công nhân tử vong tại hiện trường.