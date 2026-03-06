Hé lộ nguyên nhân vụ sà lan va cầu Ghềnh khiến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Chiều 6-3, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Nai công bố nguyên nhân ban đầu vụ sà lan va vào cầu Ghềnh khiến đường sắt Bắc-Nam gián đoạn.

Sự cố xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ cùng ngày. Chiếc sà lan Thành Đạt 86 do anh P.T.B. (26 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển lưu thông trên sông Đồng Nai theo hướng từ thượng nguồn về hạ nguồn.

Hiện trường vụ sàn lan va vào cầu Ghềnh

Khi đến khu vực cầu Ghềnh, phần cột bít mui của sà lan vướng vào bề mặt phía dưới cầu tại khoang thông thuyền giữa, khiến phương tiện mắc kẹt vào dầm cầu.

Thời điểm xảy ra sự việc, thủy triều đang ròng siết, trên cầu Ghềnh có 6 xe máy cùng khoảng 6 người đang lưu thông. Do cầu rung lắc mạnh, các xe máy ngã vào lan can, 6 người điều khiển xe bị thương nhẹ và được hỗ trợ sơ cứu kịp thời.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 và lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai triển khai các biện pháp xử lý, điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng yêu cầu thuyền trưởng điều động nén nước để hạ thấp sà lan, sau đó đưa phương tiện di chuyển qua cầu Ghềnh và neo đậu tại vị trí an toàn.

Sự cố khiến dầm dọc tàu lửa tại nhịp 2, khoang 5 của cầu Ghềnh bị cong, vênh, biến dạng, đường ray bị lệch phương hướng. Thiệt hại cụ thể đang được đơn vị đường sắt kiểm tra, giám định.

Các nhịp cầu bị cong, vênh sau va chạm

Phòng Cảnh sát giao thông xác định thuyền trưởng và các thuyền viên không có nồng độ cồn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thuyền trưởng không chú ý quan sát, không bảo đảm chiều cao phương tiện khi qua khoang thông thuyền, dẫn đến va chạm với dầm cầu.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc, đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và đường sắt qua khu vực cầu Ghềnh.

Chiều cùng ngày, Cục Đường sắt đánh giá cầu Ghềnh bị hư hỏng sau khi sà lan va chạm, vì vậy cần dừng tàu lưu thông qua cầu và sửa chữa khẩn cấp. Cục Đường sắt đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tạm dừng chạy tàu qua cầu Ghềnh, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra sự cố; tổ chức kiểm định, đánh giá an toàn công trình, thực hiện chuyển tải hành khách, hàng hóa trong thời gian khắc phục và xây dựng phương án sửa chữa khẩn cấp. Ngoài ra, Cục Đường sắt cũng kiến nghị Bộ Công an xem xét khởi tố nếu phát hiện hành vi vi phạm quy định pháp luật về giao thông đường thủy.



