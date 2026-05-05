Pháp luật

Hé lộ nhóm trộm xe máy tuổi teen tại Quảng Điền bị bắt giữ

Q.Nhật

(NLĐO) - Người dân để xe máy trên bờ đê qua đêm, sáng hôm sau thấy biến mất. Công an vào cuộc, lần ra nhóm thanh thiếu niên gây ra hàng loạt vụ trộm

Ngày 5-5, Công an xã Quảng Điền, TP Huế cho biết đã điều tra, làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy của người dân để qua đêm trên tuyến đê ngăn mặn Tây phá Tam Giang.

Hé lộ nhóm trộm xe máy tuổi teen tại Quảng Điền bị bắt giữ - Ảnh 1.

4 đối tượng trong nhóm trộm tuổi teen bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an xã Quảng Điền.

Trước đó, ngày 3-5, công an tiếp nhận tin báo về việc mất một xe máy để trên tuyến đê thuộc địa bàn xã Quảng Điền từ đêm 2-5. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét.

Qua điều tra, công an xác định 4 đối tượng gồm N.N.L (SN 2009), T.G.B (SN 2009), B.T.V.A (SN 2011) và H.V.K (SN 2009), cùng trú tại xã Quảng Điền, là những kẻ thực hiện hành vi trộm cắp. Lực lượng chức năng mở rộng điều tra, làm rõ thêm 1 vụ trộm xe máy khác tại xã Quảng Điền và 2 vụ trộm xe máy tại phường Hóa Châu.

Cơ quan công an đã thu giữ 4 xe máy là tang vật, trong đó các phương tiện đều đã bị tháo yếm và biển kiểm soát nhằm tránh bị phát hiện. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, thiếu ý thức trong việc bảo vệ tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần tự phòng, tự quản, không để tài sản ở nơi vắng vẻ, không có người trông coi; đồng thời tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Nhóm trộm cắp chuyên nghiệp ở biển Nha Trang sa lưới

Nhóm trộm cắp chuyên nghiệp ở biển Nha Trang sa lưới

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định tạm giữ nhóm chuyên trộm tài sản du khách tại bờ biển Nha Trang

Nhóm trộm chó manh động, dùng vỏ chai thủy tinh và ớt bột chống trả người truy bắt

(NLĐO)- Khi bị phát hiện, truy bắt, nhóm trộm chó ở Thanh Hóa sẵn sàng sử dụng ớt bột, vỏ chai thủy tinh thủ trong người để chống trả

Triệt phá nhóm trộm trên Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa

(NLĐO)- Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam nhóm đối tượng nhiều lần thực hiện hành vi trộm dầu ô tô trên Quốc lộ 1

