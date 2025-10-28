HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hé lộ sinh nhật trị giá triệu đô của "búp bê châu Á" Kiều Vũ

Thùy Trang

(NLĐO)- Hoa hậu Kiều Vũ với biệt danh "búp bê châu Á" gây chú ý khi tổ chức tiệc sinh nhật đón tuổi mới.

“Búp bê châu Á” Kiều Vũ với sinh nhật “để đời”  

Hé lộ sinh nhật trị giá triệu đô của "búp bê châu Á" Kiều Vũ - Ảnh 1.

Búp bên châu Á với sinh nhật đáng nhớ

"Búp bê châu Á" Kiều Vũ chia sẻ: "Đây là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời của tôi. Không đơn thuần là buổi tiệc gặp gỡ bạn bè, đối tác mà nó còn là dịp để tôi tri ân, gửi lời cảm ơn tới những người đã yêu thương, đồng hành cùng tôi trong cuộc sống tới sự nghiệp.

Không gian được trang hoàng lộng lẫy như một khu vườn cổ tích, ngập tràn hoa tươi, pha lê lấp lánh. 

Mỗi chi tiết đều toát lên sự tinh tế và đẳng cấp, từ chiếc bánh kem khổng lồ được thiết kế riêng đến thực đơn cao cấp. "Mỗi chặng đường đều có khó khăn nhưng trong lúc khó khăn hay thành công, người thực sự yêu bạn sẽ không rời đi. Tôi biết ơn và trân trọng mọi thứ đã đến với mình để có một Kiều Vũ như ngày hôm nay, mạnh mẽ và bản lĩnh".

Hé lộ sinh nhật trị giá triệu đô của "búp bê châu Á" Kiều Vũ - Ảnh 2.

Búp bê châu Á Kiều Vũ và con gái

Một trong những nhân vật nổi bật của bữa tiệc là "công chúa" Lâm Khánh Chi. Với phong thái rạng rỡ và bộ cánh nổi bật, Lâm Khánh Chi mang đến sự duyên dáng, thân mật, góp phần làm cho buổi tiệc thêm phần ý nghĩa. 

Buổi tiệc sinh nhật trở nên ý nghĩa hơn khi có màn đấu giá đầy kịch tính. Toàn bộ số tiền đấu giá được Kiều Vũ ủng hộ bà con vùng bão lũ bị ảnh hưởng từ cơn bão số 11 vừa qua.

Kiều Vũ (tên thật là Vũ Thị Diễm Kiều) đăng quang hoa hậu tại cuộc thi Mrs. Asia International 2024 (Hoa hậu châu Á dành cho phụ nữ đã kết hôn) năm 2024. 

Gần đây, "búp bê châu Á" đã tham gia casting với vai trò khách mời trong bộ phim Vương miện máu. Đây không chỉ là cơ hội để Kiều Vũ cọ sát mà còn là dịp để cô khám phá chính mình, vượt qua giới hạn an toàn để trở thành hình mẫu của người phụ nữ đa năng.

