"Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025" gọi tên Hoàng Ngọc Như

Cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 - Miss University Vietnam 2025 - với chủ đề "Thanh xuân rực rỡ vừa khép lại trong đêm chung kết diễn ra vào tối 25-10 tại Khu đô thị Hanaka (Bắc Ninh). Kết quả, Hoàng Ngọc Như, người đẹp đến từ Trường Đại học Công nghiệp TP HCM đã xuất sắc đăng quang.

Tân "Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025" Hoàng Ngọc Như cao 172cm, có số đo ba vòng lần lượt là 80 - 60 - 89, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Công Nghiệp TP HCM.

Hoàng Ngọc Như là một cô gái hội tụ các giá trị mà Hoa hậu Sinh viên Việt Nam tìm kiếm, một cô gái mang trong mình không chỉ vẻ đẹp tri thức, mà còn sở hữu lòng nhân ái, bản lĩnh cùng trái tim đầy khát vọng cống hiến.

Ngay sau lúc đăng quang, Hoàng Ngọc Như chia sẻ: "Điểm đặc biệt của tôi là năng lượng tích cực và một trái tim biết lắng nghe. Tôi lớn lên trong một gia đình không quá khá giả, nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. Chính từ sự ấm áp ấy, tôi học được cách kiên cường, biết ơn và trân trọng từng cơ hội trong cuộc sống".

Cùng với vương miện "Kỳ Sắc Thanh Tâm", tân Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng.

Top 5 chung cuộc: Trần Thị Thu Hiền, Hoàng Ngọc Như, Nguyễn Thị Kiều Anh, Vũ Hồng Hạnh, Nguyễn Phương Anh

Danh hiệu Á hậu 1 gọi tên thí sinh Trần Thị Thu Hiền đến từ Trường Đại học Văn Lang; Á hậu 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Kiều Anh đến từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và đồng Á hậu 3 thuộc về thí sinh Vũ Hồng Hạnh đến từ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và thí sinh Nguyễn Phương Anh đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Chung kết "Hoa hậu sinh viên Việt Nam 2025" không chỉ là đêm tôn vinh sắc đẹp và trí tuệ của tuổi trẻ Việt, mà còn đề cao lòng nhân ái khi toàn bộ số tiền ủng hộ hơn 1,4 tỉ đồng từ các nhà hảo tâm và tiền bán vé hơn 200 triệu đồng đã được gửi tới Mặt trận Tổ quốc và Tỉnh đoàn Bắc Ninh để trao tặng cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Chung kết "Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025" khép lại với những giây phút vỡ òa hạnh phúc cùng những dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Sự tỏa sáng của tân Hoa hậu và các Á hậu đã khẳng định rằng vẻ đẹp thực sự không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn từ trí tuệ, lòng nhân ái và những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Cuộc thi đã thành công trong việc tôn vinh những giá trị tốt đẹp của thế hệ sinh viên Việt Nam - Bản lĩnh, tri thức và giàu khát vọng.

Đây không chỉ là một đêm đăng quang tôn vinh nhan sắc, mà còn là cột mốc quan trọng, đánh dấu hành trình mới đầy ý nghĩa của các người đẹp trên con đường kết nối những giá trị tốt đẹp, lan tỏa thông điệp tích cực và cống hiến đến cộng đồng.