Kinh tế

Mẫu MPV 7 chỗ mới nhất của VinFast gây bất ngờ cho giới chạy xe dịch vụ

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Doanh số mẫu MPV 7 chỗ Limo Green đạt 4.160 xe chỉ trong tháng 10, nâng tổng số xe bàn giao sau 3 tháng ra mắt lên 6.504 chiếc.

VinFast công bố doanh số thị trường ô tô điện trong nước với việc bàn giao 20.380 ô tô điện các loại trong tháng 10, nâng tổng số xe VinFast bán ra lên 124.264 trong 10 tháng đầu năm.

VF 3 tiếp tục dẫn đầu doanh số xe điện VinFast trong năm 2023 - Ảnh 1.

Nhiều mẫu xe điện VinFast được tiêu thụ tốt

Trong đó, VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất với 4.619 chiếc được giao trong tháng 10, nâng tổng doanh số lũy kế lên 36.005 xe. Theo sát là VF 5 với 4.450 xe, đạt tổng cộng 35.406 chiếc từ đầu năm. 

Dòng VF 6 cũng ghi nhận kết quả ấn tượng khi bán được 2.524 xe trong tháng 10, đưa doanh số 10 tháng lên 16.949 xe. 

Ở phân khúc cao hơn, VF 7 đạt 1.190 xe trong tháng, lũy kế 7.067 xe, còn mẫu SUV cao cấp VF 9 đạt 1.477 chiếc trong 10 tháng.

VF 3 tiếp tục dẫn đầu doanh số xe điện VinFast trong năm 2023 - Ảnh 2.

Xe điện được sử dụng nhiều mục đích khác nhau

Đáng chú ý, nhóm xe điện phục vụ kinh doanh dịch vụ tăng trưởng rất nhanh. Trong đó, doanh số mẫu MPV 7 chỗ Limo Green đạt 4.160 xe chỉ trong tháng 10, nâng tổng số xe bàn giao sau 3 tháng ra mắt lên 6.504 chiếc. 

VinFast Limo Green là mẫu xe MPV điện 7 chỗ mới được VinFast giới thiệu vào đầu năm 2025, nhắm đến phân khúc gia đình đông thành viên và dịch vụ vận tải cao cấp. 

Limo Green có giá bán lẻ đề xuất 749 triệu đồng. Dù được miễn 100% lệ phí trước bạ do là xe điện. Xe có kích thước ngang một mẫu MPV cỡ trung như Toyota Innova Cross với chiều dài cơ sở đạt 2.840mm, vượt trội so với một mẫu MPV cỡ nhỏ như Xpander (2.775mm) nên về lý thuyết, Limo Green sẽ có không gian rộng rãi hơn.

So với các mẫu xe khác của VinFast như VF6 (689 triệu đồng) hay VF7 (799 triệu đồng), Limo Green được định vị ở phân khúc giá trung bình, mang lại sự cân bằng giữa chi phí và tính năng.

Trong khi đó, dòng Herio Green – mẫu xe dành cho dịch vụ vận chuyển đô thị, cũng bàn giao được 2.920 chiếc trong tháng 10, nâng tổng số lên 11.524 xe từ đầu năm.

Những mẫu xe điện mới nhất của VinFast gây bất ngờ - Ảnh 1.

Limo Green, mẫu MPV 7 chỗ đầu tiên và mới nhất của VinFast

Với kết quả kinh doanh khả quan, VinFast tiếp tục tung ra nhiều chính sách ưu đãi lớn trong tháng 11, như: hỗ trợ tới 100 triệu đồng cho khách hàng đổi từ xe xăng sang xe điện (và tới 150 triệu đồng với khách hàng tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ), tặng quà đến 50 triệu đồng, đồng thời miễn phí sạc pin tại hệ thống V-Green đến tháng 6-2027.

Theo kế hoạch, trong hai tháng cuối năm, VinFast sẽ ra mắt và bàn giao hai mẫu xe hoàn toàn mới gồm EC Van (xe tải điện cỡ nhỏ) và Minio Green (xe đô thị mini), mở rộng danh mục sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng.

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa có báo cáo doanh số bán xe của các thành viên trong tháng 10 đạt 37.910 xe, tăng 24% so với tháng 9 trước đó và giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó doanh số xe du lịch đạt 27.246 chiếc (tăng 33% so với tháng trước đó), xe thương mại 10.162 xe (tăng 6,6%), xe chuyên dụng 502 chiếc (giảm 15%). Riêng doanh số bán xe lắp ráp trong nước đạt 17.129 xe, tăng 19% so với tháng 9 trước đó, còn doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 20.781 xe, tăng 25%.


Vinfast ô tô điện xe điện Vinfast VAMA VF 3
