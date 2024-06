Hết mình với violin

Sinh ra ở Quảng Ngãi và lớn lên ở Cần Thơ, năm 18 tuổi, Nguyễn Ngọc Hải lên TP HCM để theo học đại học ngành quản trị mạng viễn thông - một lĩnh vực đáp ứng kỳ vọng của gia đình là dễ tìm việc làm. Từ nhỏ, Hải đã quan tâm và hứng thú với violin song chưa có điều kiện theo đuổi. Chàng trai 9X bắt đầu những ngày tháng tự lập đầu tiên đã âm thầm đi làm thêm, vừa duy trì việc học ở trường đại học vừa miệt mài nuôi dưỡng tình yêu với vĩ cầm.



Ngọc Hải đã khổ luyện để không chỉ thỏa đam mê mà còn vì khao khát đóng góp cho cộng đồng yêu âm nhạc

Tốt nghiệp đại học và được làm việc đúng ngành được đào tạo song Hải vẫn canh cánh ước mơ khởi nghiệp với violin. Sau thời gian làm việc chăm chỉ, Hải tích lũy được một số vốn và thành lập trung tâm dạy nhạc. Nơi này thật ra chính là sự tiếp nối một hành trình từ thời sinh viên của Hải là dạy kèm violin. Trường nhạc được đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ với đội ngũ nhân sự chất lượng. Ngoài violin, ở đây còn dạy piano và guitar.

Quyết định từ bỏ công việc văn phòng ổn định để đi theo “tiếng gọi” của violin đem đến nhiều giá trị cho Ngọc Hải.

Ngoài tố chất, chính sự tận tâm và kiên trì là chìa khóa mang lại thành công của Ngọc Hải. Anh từng xin đi làm nhân viên marketing để tự hoàn thiện kiến thức, kỹ năng. Từ đó, tạo nên nhiều thay đổi bứt phá cho thương hiệu của trường nhạc. Ngay trong những giai đoạn khó khăn của thị trường dạy nhạc, anh vẫn không nản lòng. Dịch COVID-19 ập đến khiến nhiều doanh nghiệp lao đao, trường nhạc của Hải cũng không ngoại lệ. Anh cần mẫn gầy dựng mọi thứ, từ việc định hướng và kết nối đội ngũ, trang thiết bị, xây dựng các bài giảng, đoạn clip biểu diễn đăng tải trên mạng xã hội... Nhờ vậy, ngày càng có nhiều học viên đủ mọi lứa tuổi tìm đến. Hạnh phúc của anh là tạo được công ăn việc làm cho nhiều bạn trẻ khác và hoàn thiện khóa học online hiệu quả, có học viên từ 12 nước theo học.

Một trong những điều giúp Ngọc Hải tự hào, vững tin vào con đường mình đã chọn, đó là thay đổi được quan điểm của khá nhiều người rằng càng lớn càng khó học đàn. Thực tế, nhiều học viên trung và cao niên không chỉ chơi đàn thành thạo mà còn thi đậu chứng chỉ ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) của Hiệp hội Các trường Âm nhạc Hoàng gia cấp, được công nhận toàn cầu.