Hết mưa, người dân TPHCM đi chơi lễ Giáng sinh ở đâu?

Chiều 24-12, TPHCM bất ngờ có mưa lớn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Tuy nhiên, khi mưa vừa tạnh, không khí lễ hội nhanh chóng lan tỏa tại nhiều trung tâm thương mại và điểm công cộng, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, vui chơi và check-in.

Ghi nhận tại Gigamall (đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP Thủ Đức), "Con đường Ánh sáng 2025" với hệ thống hiệu ứng ánh sáng hiện đại trở thành điểm nhấn thu hút các cặp đôi, gia đình và giới trẻ.

Nổi bật tại khu vực trung tâm là cây thông Giáng sinh cao hơn 10 m, được thiết kế đa tầng, kết hợp hiệu ứng đổi màu theo nhạc và công nghệ mapping 3D, tạo nên một màn trình diễn ánh sáng ấn tượng, trở thành phông nền chụp ảnh được yêu thích trong mùa lễ hội năm nay.

Cây thông thu hút nhiều người dân check-in

Các mô hình người tuyết hoạt hình khổ lớn, ông già Noel thu hút nhiều người dân, đặc biệt là các em nhỏ

Tại Vincom Đồng Khởi (quận 1, TPHCM), không khí Giáng sinh cũng diễn ra sôi động. Các cửa hàng cà phê, ẩm thực Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan… thu hút đông đảo người dân và du khách. Nhiều thương hiệu bán lẻ đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi, góp phần tạo nên không khí mua sắm nhộn nhịp trong dịp lễ.

Anh Nguyễn Quốc Trường (ngụ TPHCM) cho biết Giáng sinh năm nay, lượng người đi chơi sau giờ tan tầm chưa đông như mọi năm do ảnh hưởng của cơn mưa lớn bất ngờ.

Người dân TPHCM đi chơi lễ Giáng sinh

Các cửa hàng ăn uống tại Vincom Đồng Khởi đông đúc dịp lễ Giáng sinh

Hòa cùng không khí lễ hội, Nhà ga T3 (TPHCM) cũng được trang hoàng rực rỡ với hệ thống đèn chiếu sáng từ bên ngoài vào các sảnh bên trong.

Nhiều hành khách bày tỏ thật sự ấn tượng với những cột chữ Y quấn nhung đỏ như những que kẹo ngọt chào mừng hành khách đã tới Nhà ga T3.

Tại các cổng vào, dây thông xanh, ngôi sao Noel, đàn hươu rực sáng và chiếc nơ đỏ khổng lồ tạo cảm giác chào đón ấm áp.

Điểm độc đáo nhất của công trình trang trí mùa Lễ hội tại Nhà ga T3 là tháp máy được ghép từ 7 chiếc máy bay, trên đỉnh là ngôi sao tỏa sáng.

Đàn hươu rực sáng tại nhà ga T3

Không gian trang trí cây thông tại nhà ga T3